Valgevene opositsioon avaldas veebis tuhande miilitsa andmed

Valgevene opositsioon avaldas laupäeva õhtul 1003 siseministeeriumi töötaja andmed, kes on seotud rahumeelsete meeleavaldajate vahistamisega.

Opositsiooni sotsiaalmeedia kanalis Nexta Live avaldatud andmed on saadud tänu küber-partisanidele, edastas väljaanne Meduza.io

Tabelisse koondatud andmestikus on välja toodud miilitsate nimi, sünnikuupäev, teenistuskoht ja auaste. Andmete tõepärasust ei ole võimalik kontrollida, tõdeb Meduza.io. Tabelis toodud miilitsad on valdavalt ohvitseri auastmes - leitnandist kuni polkovnikuni, vähemal määral on ka allohvitsere.

Nexta Live palus oma lugejatel saata nimekirjas toodud inimeste kohta andmeid nende kuritegude kohta, aga samuti infot nende eraelu kohta.

Miilitsate andmed avalikustati laupäeval pärast seda, kui võimud olid Minskis peetud naiste marsil vahistanud üle 300 protestija.