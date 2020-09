Tsihhanovskaja alustas Valgevene varivalitsuse moodustamist

"Aleksandr Lukašenko režiim pole ainult mittelegitiimne, aga see si saa enam hakkama ka oma ülesannete täitmisega. Me ei saa jätta tegutsemata ning vaadata kõrvalt, kuidas riik vajub üha sügavamale kriisi. Seepärast, et kindlustada uute valimiste korraldamine, jätkan ma oma tööd Valgevene ühskonna kõigi demokraatlike jõudude ühendamiseks," teatas Tsihhanovskaja.

Tema pressiesindaja Anna Krasulina selgitas uudisteagentuurile Interfax, et jutt käib Tsihhanovskaja meeskonna moodustamisest.

Inimõiguste teemaga hakkab varikabinetis tegelema tuntud jurist ja inimõiguslane Garri Pogonjailo, majandusreformide eest vastutab aga Aless Alehnovitš.

Küsimusele, kas meeskonda võetakse ka opositsiooni koordinatsiooninõukogu liikmed, vastas Krasulina, et sellega tehakse koostööd ja tegutsetakse koordineeritult ühise eesmärgi nimel.

Valgevene võimud on kuulutanud koordinatsioonikogu moodustamise ebaseaduslikuks ning algatanud selle liikmete suhtes kriminaalmenetluse. Suur osa nõukogu liikmetest on kas riigist lahkunud või vangistatud.