Navalnõi: Vene võimud mürgitasid mind parlamendivalimiste kartuses

"Nad mõistsid, et neid ohustab riigiduuma valimiste eel suur-suur probleem," rääkis Navalnõi teisipäeval avaldatud pikas usutluses Vene blogijale, mida edastas ka väljaanne Meduza.io.

Navalnõi viitas äsja peetud kohalikele valimistele, kus mitmes Siberi linnas õnnestus tema toetajatel niinimetatud targa valimisega väärata võimupartei Ühtne Venemaa edu.

Tegemist oli esimese avaldatud videoülesvõttega Navalnõist pärast seda, ku ta 20. augustil Siberis närvimürgiga Novitšok mürgitati ning hiljem Saksamaale ravile toodi.

Navalnõi ütles, et ei tea täpselt, kudas Novitšok tema organismi viidi, aga ta arvas, et ta võis midagi, mis oli mürgiga kaetud, puudutada.

Opositsiooniliider rääkis, et tema taastumine ei ole veel lõppenud, ta demonstreeris, kuidas ta käed veel pisut värisevad. Navalnõi sõnul võib taastumine võtta veel umbes kaks kuud ning ta tegeleb iga päev harjutustega, et taastada närviühendused aju ja lihaste vahel. Ta märkis ka, et tema taastumist jälgitakse, kuna "ei ole just palju inimesi, kes on Novitšoki-mürgitusest taastunud".

Navalnõi haigestus 20. augustil lennul Siberist Moskvasse. Koomasse langenud Navalnõi toimetati pärast kahte päeva Omski haiglas ravile Berliini Charite kliinikusse, kust ta veetis kokku 32 päeva, neist 24 intensiivravi osakonnas.

Haiglas võetud proove analüüsis Saksa sõjaväe keemialabor ning ka Rootsi ja Prantsusmaa sõltumatud laborid, mis leidsid, et Navalnõid oli mürgitatud Nõukogude päritolu närvimürgiga Novitšok.

Lääs on Venemaalt nõudnud juhtunu kohta selgitust, kuid Kreml on eitanud oma osalust juhtunus ning selle asemel soovinud mürgitamise kohta tõendeid. Saksamaa on omakord selle nõudmise tagasi lükanud, märkides, et Vene võimudel peaks Navalnõi viibimisest Omski haiglas tema analüüsid olemas olema.