Valgevene mõistis endise presidendikandidaadi Babarõka 14 aastaks vangi

Valgevene ülemkohtu kohtunik Igor Ljubovitski leidis, et Babarõka on võtnud suures ulatuses altkäemaksu ning tegelenud rahapesuga. Babarõka esindajad teatasid juba enne kohtuotsuse väljakuulutamist, et süüdistused on fabritseeritud karistuseks tema poliitiliste ambitsioonide eest. Prokurörid olid nõudnud Babarõkale 15-aastast vangistust.

Babarõka vahistati juba mullu juunis, kui ta püüdis registreerida ennast presidendikandidaadiks 9. augusti valimistel, mis vaatlejate hinnangul möödusid ulatuslike võltsimiste tähe all, et tagada võit senisele riigipeale, 27 aastat valitsenud Lukašenkole. Enne valimisi peeti Babarõkat Lukašenko kõige tugevamaks konkurendiks.

"Ma ei tunne oma lähedaste ees häbi, kuna ei ole teinud midagi seadusevastast ega isegi vihjet võimalikele seaduserikkumistele. Mul pole häbi ka panga töötajate ees, kuna lõin riigi parima panga," ütles Babariko oma viimases sõnas kohtus.

Babarõka valimistelt kõrvaldamise järel ühendas üks tema lähimaid abilisi Maria Kolesnikova jõud kahe teise opositsioonilise naispoliitikuga - Svjatlana Tsihhanovskajaga, kes kandideeris presidendivalimistel oma vahistatud abikaase asemele ning väidetavalt sai ka rohkem hääli kui Lukašenko ning Veronika Tsepkaloga.

Kolesnikova on nüüdseks samuti vanglas kus ootab kohut süüdistatauna riigivastases tegevuses, Tsepkalo ja Tsihhanovskaja põgenesid välismaale, kust püüavad tegutseda Lukašenko võimult kukutamise ja vabade valimiste korraldamise nimel.

Valgevene võimud, mis pärast 9. augusti valimisi pidid hakkama tõrjuma opositsiooni massilisi proteste, on meeleavalduste mahasurumiseks rakendanud seniolematult karme meetmeid, tapetud on mitu opositsionääri, vangistatud on sadu ning lühiajaliselt kinni peetud tuhandeid inimesi.