Valgevene üks opositsiooniliidritest astus kohtu ette

Üks viimaseid kordi, kui Kalesnikavat avalikkuse ees nähti, oli mullu augustis massimeeleavalduste kõrgajal, kui ta ise riikliku uurimiskomitee ette oma tegevusest aru andma läks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Me armastame teid! Me oleme tugevad, vabad, euroopalik rahvas. See on tore!" ütles ta.

Kalesnikava võeti vahi alla mullu septembris, kui ta tõmbas Ukraina piiril puruks oma passi, et Valgevene julgeolekujõud ei saaks teda riigist välja saata.

Nüüd ilmus üks mulluste massimeeleavalduste peakorraldajaid kohtu ette rõõmsas tujus ning isegi tantsis süüdistatavate pingi ees.

Koos temaga toodi kohtu ette teinegi tähtis opositsioonitegelane, jurist Maksim Znak.

Kalesnikava jõudis anda intervjuu Vene opositsioonimeelsele telekanalile Dožd, kus ta ütles, et Valgevene valitsus kardab avalikku kohtuprotsessi, millest tulenevalt kujuneb see täielikuks absurdiks.

Kalesnikava sõnul kavatseb ta oma süüdistajaid mitte karta, neilt mitte armu paluda ning režiimi üle avalikult irvitada.