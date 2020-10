Rahandusministeerium: pensionireformi ajakava muutmist ei vaja

"Ettevalmistusi reformiks on tehtud selle arvestusega, et see seadus plaanitud tempos jõustub ja seda siis nende algselt välja käidud kuupäevadega. Ajagraafik, tõsi, on olnud pingeline algusest peale, aga hetkeseisuga tundub, et ikkagi oleme graafikus," ütles rahandusministeeriumi kindlustuspoliitika osakonna nõunik Kertu Fedotov.

Tema sõnul võib olla küsimusi, kas kõik pangad näiteks investeerimiskontoga kohe kevadel on valmis startima, aga samas on pankadel aega investeerimiskontosüsteemide kordasaamiseks sisuliselt sügiseni, millal võiks kontodele laekuda ka kogutud vahendid.

Fedotovi sõnul plaanib ministeeriumi jälgida kuidas pensionireform sujub ja võimalike kitsaskohtade ilmnemisel neid ka jooksvalt lahendada. Samas esialgu Fedotovi sõnul ei tundu, et suuremaid probleeme võiks tekkida.

Ta tõi välja, et pensionifondidel on suur osa varadest likviidsetes vahendites, mis on võrdlemisi hõlpsalt realiseeritavad ja fondidel on pikalt aega võimalikeks väljamakseteks valmistuda.

Teisipäeval otsustas riigikohus, et pensionireform, mis võimaldab inimestel oma II pensionisambasse kogutud raha välja võtta või investeerimiskontole paigutada, on põhiseadusega kooskõlas. President kuulutas ka seaduse välja. Taotlusi muudatusteks hakatakse vastu võtma kevadel ja esimesed väljamaksed tehakse septembris.