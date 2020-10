Tartu-Helsingi lennuühendus võib taastuda alles aasta pärast

Kui suve alguses uuris Tartu linn Finnairilt, millistel tingimustel ja mis summa eest oleks ettevõte valmis taasavama Tartu-Helsingi lennuliini, näiteks juba selle aasta sügisest, oli tartlastel veel õhkõrn lootus, et ehk taastub lennuühendus selle aasta lõpuks. Praeguseks on aga selge, et Finnair on oma otsustes konservatiivne ja liini taastumist võib oodata alles järgmise aasta sügisest.

Tartu linnapea Urmas Klaas rääkis ERR-ile, et on teinud omalt poolt kõik, mis võimalik, aga Finnair prognoosib Tartu-Helsingi lennuliinile väikest nõudlust, ja kuivõrd reisimine on raskendatud, siis ei ole ettevõtte väljavaated lennuliini lähiajal Tartu ja Soome vahel taasavada kuigi optimistlikud.

"Loomulikult meie huvi on, et lennuliiklus taastuks esimesel võimalusel, aga me saame ka aru, et selleks peab olema nõudlus. Me järgmise aasta eelarvet tehes planeerime jätkuvalt Tartu linna poolset toetust, et lennud saaksid jätkuda," ütles Klaas.

Kas ja kui suurt toetust järgmise aasta eelarvest lennuliini toetuseks planeeritakse, seda on Klaasi sõnul praegu ennatlik öelda.

"Päevselge, et ei ole tarvis nii suuri summasid praegu planeerida, sest tõenäoliselt lennud ei taastu nii kiiresti, aga me oleme valmis, jälgime olukorda ja meil on kuni aasta lõpuni aega ju nende summade täpsemal planeerimisel."

Ka Tartu lennujaama käitusjuht Roman Kulikov kinnitas, et lähiajal ega ka järgmise aasta esimeses pooles Tartu-Helsingi lennuliini taasavamist oodata ei ole.

"Eks Finnair ka tegelikult kompab piire, vaatab olukorda, kuidas viroloogiline olukord on, kuidas nende enda tulemused on. Esialgse info põhjal võib öelda, et pigem ta jääb järgmise aasta sügisesse."

Kuna Finnair oli ainus ettevõte, kes Tartust ja Tartusse lendas, tuli Tartu lennujaamal septembris koondada ka 11 inimest, kes otseselt liinilendude teenindamisega seotud olid.

"Kui meil oli liinilende ja olid sellised head aastad, et ei olnud koroonat ja sellest tingitud piiranguid, siis aastas läbis keskmiselt Tartu lennujaama 29 000 reisijat. Selle aasta lõpuks planeerime natukene alla 6000 ja järgmiseks aastaks esialgu 1000," ütles Kulikov.

Samas üllatas selle aasta september Kulikovi sõnul sellega, et lennuoperatsioonide arv Tartu lennujaamas kasvas võrreldes eelmise aasta septembriga sel korral 15 protsenti – oma panuse andisid nii Rally Estonia, aga ka erapiloodid, kes pärast piiride taasavamist on vaikselt jälle lendama hakanud ja ka Tartu avastanud.

"Me ikkagi teenindame jätkuvalt ju õppelende, tellimuslende, erapiloote. Reisijate arvust me oleme kaotanud kõvasti, aga kui vaadata lennutegevust ja lennuoperatsioone, siis oleme vaikselt taastumas," sõnas Kulikov.