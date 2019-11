Ettepaneku nimetada Albert-August Tiimanni tänav ümber Georg Otsa tänavaks tegi Narva võimudele ülemaailmne peterburilaste klubi.

"Ettepanek anda ühele tänavale Georg Otsa nimi on väga huvitav. Pealegi on linnavaolikogu päevakorras eelnõu Tiimanni ja Daumani tänavate ümbernimetamiseks. Mulle tundub, et ühele neist võiks anda nimeks Georg Otsa tänav. Ma ise eelistaksin, et Georg Otsa nimi antaks praegusele Tiimanni tänavale," ütles Narva volikogu esimes Irina Janovitš ERR-i venekeelsele portaalile.

Tema kinnitusel on peterburilaste ettepanek edastatud arutamiseks juba volikogu linnamajanduse komisjonile.

Ülemaailmne peterburilaste klubi tegi ka ettepaneku anda mõnele seni veel nimeta Narva tänavale või väljakule admiral Adam Johan Krusensterni (venepäraselt Ivan Fjodorovitš Kruzenštern) nimi, kuid seda ideed Janovitš ei toeta. Tema sõnul ei ole Narvas praegu ühtegi nimetut tänavat ning on ka vähetõenäoline, et mõni selline lähiajal tekib.

Eesti laulja ja näitleja Georg Ots sündis 21. märtsil 1920 Petrogradis, tema isa, ooperilaulja Karl Ots sündis aga Narvas ning Georgi vanaisa, tunnustatud koorijuhi Hans Otsa algatusel loodi 1874.a. Narvas esimene eesti selts "Ilmarine" ühendamaks teatri – ja muusikaarmastajaid.

Vene tsaaririigi meresõitja ja admiral Krusenstern sündis 1770. aastal Rapla lähedal Hagudi mõisas, mis tähendab, et järgmise aasta 19. novembril on tema 250. sünniaastapäev.

Albert-August Tiimann (1889-1942) oli eesti kommunist ja Eesti Töörahva Kommuuni Narva linna Täitevkomitee esimees aastail 1918–1919. Varasemale Soldina tänavale anti Tiimanni nimi 1974. aastal.

1983. aastal sai Narvas üks tänav nime Ants Daumani (1885-1920) auks, kes 1917. aasta Veebruarirevolutsiooni ajal valiti Narva linnapeaks, pärast seda Narva linnanõukogu esimeheks ning kes oli Narva Tööliste Saadikute Nõukogu esimees jaanuarist märtsini 1918 ja oktoobrist 1917 Narva Sõja-revolutsioonikomitee esimees.