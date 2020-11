"Minu meelest ei ole üldse küsimustki, et need valimised on võltsitud," ütles rahandusminister ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) esimees Martin Helme pühapäeval TRE-raadio saates "Räägime asjast". "Minu meelest peaksid kõik normaalsed inimesed selle vastu sõna võtma. Sul ei ole mõtet rääkida mingisugusest demokraatiast või õigusriigist, kui valimisi saab nii labaselt, nii jultunult ja massiliselt võltsida," rääkis ta ning lisas, et kui Trump koha kaotab, siis USA-s põhiseadus enam ei kehti.

"Vabariiklased tegelikult ju hoiatasid ja olid valmis selleks, et valimisi üritatakse võltsida. Mis mind on tükk aega hämmastanud ja jätkuvalt hämmastab, on see, kui jultunult vasakpoolsed valetavad ja varastavad. Ja ka praegu, kui me vaatame Eesti meediat, siis seal ei räägita sellest, kuidas ikkagi juhtus niimoodi, et Trumpi edu sulas ära," jätkas rahandusminister Helme.

"Meie meedia räägib küll. Ta räägib sellest, kuidas Trump pillub alusetuid süüdistusi, et tal ei ole mingit tõestusmaterjali," lisas siseminister Mart Helme.

Siseminister Mart Helme leidis saates, et Bideni võidu taga on "süvariik".

USA presidendivalimised võitis demokraatide presidendikandidaat Joe Biden, kes kindlustas oma võidu mitmes niinimetatud kaalukeeleosariigis pärast seda, kui kokku olid loetud ka kirja teel laekunud hääletussedelid.