Leedus paos olev valgevenelane: Lukašenko lahkumine on otsustatud

Leedust on saanud Valgevenest lahkuma sunnitud inimestele üks peamisi pelgupaiku. Solidaarsusfondi loonud Andrei Strižak ütles "Välisilmale", et valgevenelased teevad praegu revolutsiooni kõikjalt üle maailma ja kauaaegse presidendi Aleksandr Lukašenko aeg on läbi.

Andrei Strižak oli sunnitud Valgevenest lahkuma suvel, sest püüdis parandada koroonavastast tegevust. Põgenikel ei ole taganemisteed, isiklikult tähendab see ohvreid, Strižakil jäid kodumaale lapsed.

"Ma ei saa nendega nädalavahetusel jalutama minna, ma ei saa vanema pojaga kinno minna või loomaaeda. See on suur tükk, mille ma olen ohverdanud. Panused on väga kõrged meil kõigil, mitte üksnes võim ei tee kõik, et püsima jääda," rääkis Strižak.

Leetu on praeguseks pagenud vähemalt 300 eri taustaga valgevenelast. Annetusi koguv solidaarsusfond toetab põgenikke ja mis veel olulisem, Valgevenes poliitiliste veendumuste tõttu töö ja sissetulekuta jäänud inimesi.

"Me ei keskendu üksnes siia tulnud põgenikele, me töötame ka Valgevenes. 21. sajand võimaldab seda distantsilt teha. On olemas tehnoloogiad, mis võimaldavad raha välja maksta Valgevenes ja võim ei saa midagi teha, kuigi näeb ja mõistab, mis toimub," lausus Strižak.

Revolutsiooni teevad valgevenelased ja valgevenelased on kõikjal – 26 aasta jooksul on riigist lahkunud kõige tagasihoidlikuma hinnangu kohaselt ligi miljon inimest, ütles Strižak. "Enamusel juhtudest ei ole need inimesed, kes lihtsalt lahkusid, nad ei ole lihtsalt majandusmigrandid, vaid inimesed, kes ei saanud enam Valgevenes areneda, sest Lukašenko võim piiras tugevalt majanduslikku potentsiaali ja äripotentsiaali," rääkis ta.

Strižaki sõnul ei saanud inimesed Valgevenes normaalselt äri ajada, sest neid hakati kohe hävitama. "Need on targad ja loomingulised inimesed, praeguseks juba rahaga inimesed ja kõik nad tahavad naasta Valgevenesse, et rajada uus Valgevene. Kõik ressursid kogu maailmas on suunatud ainult ühele eesmärgile, et vahetada võim ja teha maa paremaks. Aga vastuseks küsimusele, kas Leedust juhitakse meie revolutsiooni, siis seda juhitakse igalt poolt maailmas, sest seal, kus on valgevenelane, seal on Valgevene," lausus Strižak.

Balti riigid peaksid olema eestkõnelejad

Pettustest presidendivalimistel lahvatanud protestid on kestnud juba kuid, ometi ei ole need sundinud 26 aastat presidenditoolil istunud Aleksandr Lukašenkot taganema. Režiim on vastanud meeleavalduste laialipeksmise ja repressioonidega.

"Minu prognoos on, et Lukašenko lahkumine on otsustatud küsimus, sest ta ei rahulda varasemal moel enam kedagi, ei peamist partnerit Venemaad ega teist peamist partnerit Euroopa Liitu, seda tunnevad ka inimesed ja majandus. Ja sisemised kliendid ei tunne talle samuti enam eriti kaasa. Ametnikele ei meeldi olla mustas nimekirjas, nad tahavad nädalavahetusel sõita siiasamasse Vilniusse või Prahasse või kuhugi mujale," rääkis Strižak.

Vilniuse ülikooli rahvusvaheliste suhete õppejõud Vytis Jurkonis on ühtlasi mõttekoja Freedom House Vilniuse büroo juht. Tema ütles, et Balti riigid peaksid olema Valgevene teemal demokraatia eestkõnelejad.

"Kui murrangut ei tule novembris, siis tuleb talv peale selle sõna otseses ja režiim võib vastu pidada suveni, aga sellega on kõik, see on pankrotis, muutus on vältimatu. Ja see on küsimus eurooplastele, sealhulgas Eestile, Leedule ja Lätile, kus meie selles protsessis asume, kas me seisame inimõiguste, demokraatia ja põhivabaduste eest või me vaatame lihtsalt ringi, kuidas asjad arenevad," rääkis Jurkonis.

Strižaki jaoks oli murdehetk vabaduse tee, mille leedulased korraldasid augusti lõpus. "Sel hetkel sain ma aru, et leedulased toetavad meid ja tahavad väga, et meil leiaksid aset muutused ja me oleksime ettearvatav, demokraatlik, vaba naaber," ütles Strižak.