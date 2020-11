Kes on tulevane riigihalduse minister Anneli Ott?

Riigihalduse ministriks saavale Anneli Otile (44) on Keskerakond kolmas partei, kuhu ta kuulunud. Anneli Oti kohta võib ka öelda, et ta on pärit poliitikute dünastiast - tema Estonial hukkunud isa Jaak oli Võru linnapea ning onu Jüri kunagine Tallinna kesklinna vanem.