Soome ja Rootsi hauarahuseadused võimaldavad Estonia vrakile sukeldumise vaid vraki katmiseks või reostuse likvideerimiseks. Kui Rootsi ja Soome otsustaks vraki juurde sukeldumise kasuks, peavad nad enne oma hauarahuseadusi muutma, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Mina tajun seda, et kõik osapooled tahavad siin luua selgust, saavad aru avalikust huvist ja on valmis pingutama selle nimel, et selgust luua. Ja kui sellega kaasneb vajadus täiendavalt vrakki uurida, selleks ollakse valmis. Ja soov on edasi liikuda nii kiiresti kui võimalik," ütles Taimar Peterkop.



Endine valitsuse uurimiskomisjoni juht Margus Kurm ütles neljapäeval riigikogus EKRE poolt algatatud riikliku tähtsusega küsimuse arutelul Estonia huku küsimuses, et Rootsi riik on vraki uurimisel ja selle katmisega ning hauapaigaks kuulutamisega põhjendamatult kiirustanud. Kurm ütles, et rida tunnistajate ütlusi pole arvesse võetud. Ja see tekitab kahtlusi.



"See paratamatult viib sellele mõttele, et Rootsi riigil on midagi varjata. Et selle laevaõnnetuse põhjustesse mingisugune sündmus, mida Rootsi riik on 26 aastat soovinud varjata ja teeb kõik selleks, et seda ka edaspidi varjata," lausus Kurm.



välisministri nõunik Mart Luik märkis, et praeguses olukorras on kriitika Rootsi või Soome suunal siiski põhjendamatu, sest töö käib. "Väga aktiivne dialoog toimub Soome, Rootsi ja Eesti vahel, et täiendav uurimine toimuks nö ühise nõusoleku alusel," sõnas Luik.