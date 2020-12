Koosolekul oli vaatluse all Eesti, Soome ja Rootsi omavaheline koostöö ja tõsiasi, et Rootsi ja Soome seadused ei luba praegu vrakile sukelduda.

Peterkop selgitas pärast koosolekut ERR-ile, et Eestis erinevalt Soomest ja Rootsist ühtegi juriidilist takistust uurimisel pole.

"Praegu on tehtud ekspertiis, mis on riigi ja tehnoloogiline võimekus, mis on teadlastel ja mis on erasektoril. Et kui n-ö asjaks läheb, siis seda kõike me juba teame," lisas riigisekretär.

Meedias on kajastust saanud väited, et riigid ja uurimiskomisjonid pole suhelnud piisavalt lahkunute lähedastega ning kõiki nende ütlusi esmasel ametlikul uurimisel ei arvestatud.

Peterkop ütles koosolekul, et ta on praeguseks kolmel korral lahkunute omaste esindajatega kohtunud ning nende juttu on kuulda võetud.

"Loomulikult ootused on suured, et sukeldutakse kohe alla vrakile. Aga ettevalmistused võtavad aega," sõnas ta.

Ta tõi välja, et eesmärk on ka kogu protsessi läbipaistvus, sealhulgas ka tihe suhtlus lahkunute omaste ja ajakirjanikega.

Lisaks rääkis Peterkop, et täpset ajakava veel paika panna ei saa, kuna uurimise kavandamine on alles algusjärgus. Samas tõi ta välja, et on räägitud küll uurimise tehnoloogilisest poolest.

Toetusrühma kuuluvad esimees Kalle Grünthal (EKRE), aseesimees Marika Tuus-Laul (Keskerakond), Kert Kingo (EKRE), Helle-Moonika Helme (EKRE), Oudekki Loone (Keskerakond), Urmas Espenberg (EKRE), Kai Rimmel (EKRE), Urmas Reitelmann (EKRE), Ruuben Kaalep (EKRE), Heljo Pikhof (SDE) ja Anti Poolamets (EKRE).