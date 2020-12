Terviseameti nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje osakonna juhataja Hanna Sepp ütles kolmapäevasel pressikonverentsil, et vanemaealiste haigestumise kasvu alusel võib prognoosida, et haiglaravi vajavate inimeste hulk kasvab veelgi ning tuleb juurde ka uusi surmajuhtumeid.

"Näeme praegu seda, et haigus ei ole ammugi enam koldepõhine ja võime nakkuse saada ükskõik kust ja seda endalegi teadmata," ütles Sepp ja rõhutas, et Eestis on jätkuvalt viiruse epideemiline levik.

Ta sõnas, et viirus on jõudnud ka hoolekandeasutustesse, kus on praegu registreeritud 214 haigusjuhtu, millest 172 on registreeritud klientidel. Ehk hooldekodudes nakatunutest 80 protsenti on sealsed elanikud.

Möödunud nädalal registreeriti Sepa sõnul Eestis 16 surmajuhtumit, surnute keskmine eluiga oli 84 aastat ja kõigil lahkunutel olid ka kaasuvad haigused.

Haiglate tehniline võimekus on hea, mure on personaliga

Terviseameti hädaolukorra meditsiinijuht Urmas Sule ütles, et praeguseks on hõivatud ligi 70 protsenti COVID-voodikohtadest. Neljapäevast voodikohtade arv suureneb.

Sule tõi välja, et õnneks pole haiglaravi vajavate patsientide hulk kriitiliselt kasvanud, kuid nakkuskordaja ei ole veel langema hakanud ning nakatumised vanemaealiste seas on tõusutrendis.

"Tehniline võimekus on hea, kõige suurem väljakutse on see, kas meie tervishoiutöötajad on jätkuvalt terved," sõnas Sule.

Selle aasta jõulud tulevad teisiti

Sotsiaalminister Tanel Kiik ütles, et kui inimesed plaanivad pühi veeta oma vanemate sugulastega, siis tuleks vähemalt nädal enne jõulupühi vältida kõikvõimalikke kontakte.

Ta lisas, et sel aastal võiks kehtida põhimõte: ühe pere jõulud ning leibkondadevahelisi kontakte tuleks minimeerida.

"Tänavune aasta on olnud raskem üleüldse Eesti peredele," ütles Kiik ja täpsustas, et kasvanud on nii toimetulekutoetuste saajate arv kui toiduabi saavate perekondade arv.

Sotsiaalminister ütles, et jõulude ajal oleks mõistlik kinkide asemel teha erinevatele abivajajatele annetusi.

"Kõikvõimalike jõulukingutuste tegemisel võiksime mõelda, kas meil on või meile lähedastel on kõikvõimalikku tavaari juurde vaja," sõnas Kiik. Ta lisas, et kui on soov füüsilisi jõulukinke teha, võiks kinkida näiteks korduvkasutatavaid maske.

Uus aasta tuleb Eestis koroonaviiruse võitmise aasta

"Usun, et uus aasta tuleb parem. Uus aasta tuleb COVID-19 võitmise aasta," ütles minister ja lisas, et sellele vaatamata peab terve ühiskond talvel pingutama, et nakkuskõver alla saada.

Ta sõnas, et usub Eesti rahvasse ja ühiskonda ning ühiste sammudega on võimalik kindlustada tervishoiusüsteemi vastupidamine.

Kiik kommenteeris ka valitsuse uusi piiranguid ning ütles, et need on eelkõige tehtud inimestevahelise kontaktide hulga piiramiseks.

"Igal juhul lähtume põhimõttest, kui ei ole võimalik üldse enam äritegevusega tegeleda, siis on mõistlik ka neid ettevõtjaid valitsuse reservist toetada," lisas Kiik ettevõtete kohta, keda piirangud mõjutama hakkavad.