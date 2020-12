Kuremäe kloostris tekkis koroonakolle

Terviseameti meedianõunik Merilin Vernik ütles ERR-ile, et kolmapäevase seisuga on koldes 11 nakatunut, kuid see arv võib veel kasvada.

Vernik tõi välja, et Ida-Virumaal on kokku 35 erinevat kollet, kuid epideemilise leviku tõttu võib üle terve riigi nakkuse saada ükskõik kust.

Valitsuse uute korralduste järgi saavad Ida-Virumaa kirikud ja teised usuliste talituste toimumiskohad jätkata igapäevast tööd, kui järgitakse 50 protsendi täituvuse nõuet, 2+2 reeglit, maskikandmise kohustust ja desinfitseerimisvahendite kasutamist.

Valitsus palub kirikutel ja usuliste talituste läbiviijatel armulaual ja teiste sakramentide jagamisel järgida viiruse leviku ennetamiseks vajalikke meetmeid.