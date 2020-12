Omavalitsuste sõnul püüab valitsus laiendada üleminekutoetusi Ida-Virumaalt väljapoole

Valitsus ostustas detsembri alguses Euroopa Liidu õiglase ülemineku fondi vahendite esialgse jaotuse, millega Eestis saab 340 miljoni euro eest leevendada rohepöördega kaasnevaid mõjusid piirkondades, kus praegu kaevandatakse fossiiilseid kütuseid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Euroopa Komisjon soovitab suunata selle raha Eestis Ida-Virumaale.

"Seega neid vahendeid saab Ida-Virumaal kasutada, eelistatavalt näiteks tööealiste inimeste ümber- ja täiendõppeks, et nad leiaksid rakendust mõnes teises valdkonnas, mille ökoloogiline jalajälg on väiksem. Seda raha saab kasutada ja peab kasutama ka uute töökohtade loomiseks. Seejuures on eelistatud ka tööstuslikud töökohad. Aga Euroopa Komisjon ei kirjuta ette, kuhu raha konkreetselt kuluma peab. Iga liikmesriigi valitsus peab välja tulema oma plaaniga, mis on valmistatud koostöös kohaliku regiooniga," ütles Euroopa Komisjoni energeetikavolinik Kadri Simson.

Valitsuse ettepanekul suunatakse fondist ettevõtluse mitmekesistamise ja nutika arengu jaoks Ida-Virumaale 73 protsenti fondi mahust ehk kokku 248 miljonit eurot. Põlevkivisektor saab sellest tööstusinvesteeringuteks 143 miljonit eurot. Siia lisanduksid toetused tööjõu muudatusele.

Teine fondi suund näeb ette elukeskkonna parandamise ja sotsiaalse kaasatuse tegevused, mis hõlmaks vahenditest 27 protsenti. Keskkonna ning sotsiaalse sidususe parandamisele suunatakse üle 92 miljoni euro. Lisaks laieneks valitsuse ettepanekul fondi sihtpiirkond Lääne-Virumaale ja Põhja-Jõgevamaale.

Ida-Virumaa omavalitsus- ja ettevõtlusliidud pakkusid eelnevalt valitsusele välja hoopis teistsuguse jaotuse.

"90 protsenti ettevõtlusele ja kümme protsenti elukeskkonnale. Ellu kutsutud on see fond ikkagi Ida-Virumaale toetuse andmiseks ja seda eesmärki ta peaks kandma. Ja kui see eesmärk on mingitel põhjustel muutunud, siis vajab see laiemat kajastamist ja laiemalt ka läbirääkimist," kommenteeris Ida-Virumaa omavalitsuste liidu juht Eve East.

Rahandusministeeriumi kinnitusel Eesti alles hakkab Euroopa Komisjoniga läbi rääkima fondi vahendite kasutamise ja piirkonna laiendamise osas.

"Meil on täna teada õiglase ülemineku fondi maht - see on 340 miljonit eurot - ja see, kuidas jaguneb, millised projektid saavad olema, on täna kõik veel lahtine ja läbirääkimiste objekt. Kaasaarvatud läbirääkimiste objekt nii kohapeal kui ka läbirääkimiste objekt Euroopa Komisjoniga," ütles rahandusministeeriumi regionaalpoliitika talituse nõunik Tarmo Kivi.