Jaagant märkis, et kui praegu saab väita, et ametisolev president Kersti Kaljulaid pigem ei kandideeri, ei saa seda lõplikult siiski välistada. Kuigi Kaljulaid ei tundu praegu olevat ühegi erakonna eelistus, võib teatud kombinatsioonide puhul siiski tulla tema nimi uuesti kõne alla, leidis ta.

"Parlamendis on presidenti keeruline valida, kui just juhuslikult ei peaks Keskerakond ja Reformierakond midagi kokku leppima. See avaks suure hulga muid perspektiive veel, kui see nii peaks minema. Praegu seda näha ei ole. Kui läheb kemplemiseks erakondade vahel, pärast valimiskogus, siis me võime tagasi olla olukorras, kus võib-olla võib hakata tunduma mõistlik mõte, et praegune president võiks jätkata. Välistada seda kindlasti ei saa," lausus Jaagant.

Aaspõllu sõnul võib Isamaast aru saada, et just nemad on sellest kohast huvitatud. "Kui koalitsioon kestab edasi, siis Isamaa selgelt tahab saada presidendi positsiooni, et see oleks võrdne ja aus, et nemad saavad ühe olulise koha. On räägitud Jüri Luigest, Urmas Reinsalu võib-olla, kes sooviks saada. Isamaa selgelt proovib presidendi (koha) poole liikuda, aga ma ei ole kindel, et see neil välja tuleb," lausus Aaspõllu.

Hundimägi hinnangul sõltub igal juhul palju Keskerakonna eelistustest. "Kui on kahtede valimiste aasta, siis see võib kaasa tuua muutusi koalitsioonis ja võimusuhetes. Mulle tundub, et Keskerakond on väga heas positsioonis, kes saab määrata, mis edasi saama hakkab," nentis ta.

Aaspõllu tõi Keskerakonna enda võimalikest kandidaatidest välja Mailis Repsi, kelle šansse kahandas skandaal, mis jättis ta ilma ministrikohast. Jaagant lisas peaminister Jüri Ratase nime. Hundimäe hinnangul tähendaks Ratase kandideerimine, et praegune koalitsioon laguneb. "Ratase puhul, kui tema nimi tuleks kandidaatide hulka, siis peaks eeldama kevadel valitsuskriisi ja koalitsiooni vahetust, võib-olla siis on ta päevakorras. Teiseks ma ei näe, miks peaks Keskerakond üldse praegu minema mingitele kokkulepetele ja võimuliitu hakkama lõhkuma presidendi nime pärast enne kohalikke valimisi," märkis ta.

Jaaganti sõnul tähendab poliitiliste kombinatsioonide rohkus, et vaevalt keegi osalistest on seda mängu võimeline lõpuni läbi kombineerima. "Nagu elu on näidanud, siis Ratas iseenda tehtud majakest ümber puhuma ei hakka. Aga ma üldse ei välista, et kahed valimised ja kombineerimise keerukus lähevad sellisele tasemele, et see võib valitsusliidule saatuslikuks saada," nentis ta.

Jaaganti sõnul on ainult üks kombinatsioon, mis muudaks ennustamise hõlpsamaks: Keskerakonna ja Reformierakonna liit. "Neil on kahe peale piisavalt hääli, et kokku leppida president. Tõenäoliselt teevad nad kohalikel valimistel tulemuse, et üks on üks ja teine kaks. Nad võivad teha paljudes omavalitsustes koostööd. Võib-olla isegi viis kuni seitse aastat oleks võimalik ette ennustada, kui need kaks omavahel koostööd teeksid. Nüüd on küsimus, kas see võiks mõlemale tunduda mõistlik lahendus," lausus Jaagant.