Poolamets kutsumata külalistega ja mõttega, et ta on ise oma kabineti komisjoni tööruumiks muutnud omakorda ei leppinud ja lahkus pärast mõningast tulist mõttevahetust opositsioonisaadikutega virtuaalkoosolekut pidama EKRE fraktsiooni ruumi, kuhu Kallas, Randpere ja Läänemets siiski järgi ei tulnud.

Samal ajal ootasid SDE esimees Indrek Saar ja reformierakondlane Hanno Pevkur komisjoni istungi algamist põhiseaduskomisjoni ruumis.

Komisjoni reedene istung jätkus siiski virtuaalistungina, istungi päevakord kinnitati kella ühe ajal ehk tund aega planeeritud algusest hiljem.

Põhiseaduskomisjoni ootab ees uue esimehe valimine

Ootamatu pöördena selgus aga kohe, et järgmisel istungil peab põhiseaduskomisjon valima endale uue esimehe ja aseesimehe, sest sotsiaaldemokraadid kutsusid esile uued komisjoni juhtide valimised, et taandada "saamatu ja õigusnorme rikkuv" Anti Poolamets.

Nimelt tuleb komisjoni esimees ja aseesimees valida üheaegselt ning aseesimees Läänemets teatas komisjoni istungi algusel tagasi astumisest, millega kutsutakse tagasi ka komisjoni esimees Poolamets. Seadus näeb ette, et uued valimised tuleb korraldada järgmise istungi alguses, mis tähendab ilmselt esmaspäeva.

Esimehe ja aseesimehe valimised tuleb aga korraldada salajased ning seega peavad komisjoni liikmed tulema istungi pidamiseks füüsiliselt kokku.

"Eilne päev näitas kõigile ühemõtteliselt, et lisaks demokraatlike väärtuste ja seaduse eiramisele on Poolamets ka puhttehniliselt saamatu. Kui esimees ei saa elementaarse koosoleku juhtimisega hakkama, siis tuleb koalitsioonil leida uus juht. Samale seisukohale jõudis eile ka koalitsioonisaadik Imre Sooäär ning rahulolematust Poolametsaga on kuulda ka EKRE ridadest," ütles Läänemets.

Läänemetsa sõnul on Poolamets süstemaatiliselt opositsiooni vaigistanud – ei ole lasknud saadikutel muudatusettepanekuid tutvustada ega neid arutada, on katkestanud riigikogu liikmete sõnavõtte, muutnud meelevaldselt komisjoni toimumise kohta ning kehtestanud absurdsed ajapiirangu.

E-istungi eesmärgiks on opositsiooni vaigistamine?

Läänemets rääkis neljapäeval, et e-istungi eesmärgiks on opositsiooni vaigistamine, kuna virtuaalistungil saab komisjoni esimehe poolt ette antud kõnelemisaja täitumisel muudatusettepaneku ettekandjal mikrofoni välja lülitada.

Põhiseaduskomisjoni aseesimees Läänemets saatis riigikogu juhatusele kirja, milles avaldab protesti komisjoni istungi virtuaalse pidamise vastu ja palub juhatusel selgitada, milline õiguslik alus annab komisjoni esimehele ainuisikulise loa viia läbi üksnes virtuualne komisjoni istung ja keelata ära komisjoni füüsiline kogunemine Toompea lossis.

Läänemets ütles ERR-ile, et virtuaalistungi toimumisel on riigikogu liikmetel lubatud istungil osaleda ka füüsiliselt, mida põhiseaduskomisjoni esimees praegu ei võimalda. "Loomulikult ma ei ole nõus sellega, et minult võetakse õigus ära. Eesti rahvalt, keda mina esindan."

"Riigikogu juhatus peaks kaitsema demokraatiat. Kui nemad seda teha ei taha, siis kohus ei saa sekkuda," ütles Läänemets.

Riigikogu juhatusele on laekunud opositsioonisaadikute protest, kuna nad pole saanud piisavalt aega, et põhiseaduskomisjonis oma ettepanekuid selgitada. Riigikogu esimehe Henn Põlluaasa sõnul arutab juhatus proteste lähiajal.