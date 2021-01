"Mina hääletan kindlasti vastu, kuna minu alternatiivne küsimus pandi samasse punti ülejäänud tuhandetega. See ei olnud obstruktiivne ettepanek, see oli konstruktiivne ettepanek, see oli alternatiiv. Ja kuna see jäeti ära, siis ma ei näe mitte mingisugust võimalust referendumit toetada," ütles Sooäär ERR-ile.

Sooääre sõnul kavatseb ta ka õiguskantsleri poole pöörduda, et eelnõu menetlemine tühiseks kuulutataks. "Ma leian, et seda ei ole menetletud õiguspäraselt ja ma loodan, et õiguskantsler pöördub sellega riigikohtusse," sõnas Sooäär.

Teadaolevalt kavatsevad eelnõu vastu hääletada ka Isamaa fraktsiooni liikmed Viktoria Ladõnskaja-Kubits ja Siim Kiisler. Sotsiaalmeedias on oma vastuseisu referendumile avaldanud ka Üllar Saaremäe.

Sooäär pidi teisipäeva hommikul andma riigikogule üle eelnõu, mis tooks kooselu perekonnaseaduse alla ning mis välistaks kolmapäeval teisele lugemisele mineva abieluküsitluse eelnõu. Sooääre sõnul kavatseb ta eelnõu üle anda kolmapäeval.

"Kuna eelnõu oli nii värske, siis paljud riigikogu liikmed palusid pikendada seda aega, et nad saaksid eelnõuga tutvuda," ütles Sooäär.

Sooääre sõnul on tema eelnõu kompromiss ja alternatiiv abielureferendumile. "Kui sellele eelnõule tuleb toetus taha, siis ei ole referendumit vaja, sest seesama küsimus lahendatakse kõikide perede kaitsega ja toomisega perekonnaseaduse alla. Siis on kaitstud nii traditsioonilised pered kui ka muud peremudelid," lausus Sooäär.

Sooäär ütles, et kui opositsioonisaadikud eelnõud toetavad, võib tema eelnõu saada isegi rohkem kui 51 häält.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Indrek Saar ütles, et sotsid põhimõtteliselt toetavad Sooääre eelnõu menetlusse võtmist. "Eks meil ole omad küsimused sellega seoses, aga printsiibis igasugune võimalus võrdsemate võimaluste tagamiseks on teretulnud," lausus Saar.