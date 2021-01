Kuigi valitsus loodab, et kolmapäeval läheb riigikogus läbi abielureferendumi korraldamise eelnõu, on häälte tasakaal parlamendis selles küsimuses väga õhkõrn, tunnistas peaminister Jüri Ratas Vikerraadio saates "Stuudios on peaminister".

"Mina ei seo seda valitsuse usaldusega. See on üks koalitsioonileppe punkt, mida valitsus soovib realiseerida. Aga häälte tasakaal on õhkõrn," tunnistas Ratas.

Ratas selgitas, et Keskerakond on oma fraktsioonis lähtunud põhimõttest, et riigikogu liige on hääletuses vaba.

"Keskfraktsiooni liikmed lähtuvad oma südametunnistusest, aga koalitsioonipoliitikutel on veel üks dokument - see on koalitsioonileping. Kas ma käin kõik fraktsiooni liikmed läbi ja ütlen, et te peate vajutama rohelist nuppu? Keskfraktsiooni liikmed on professionaalsed ja meil on ka vähemalt üks liige, kes seda ei tee. Aga kas te ülehomme enam fraktsioonis pole, siis seda küll ei juhtu," viitas Ratas Imre Sooäärele, kes on lubanud hääletada abielureferendumi vastu.

Peaminister ei välistanud, et asi jõuab lõpuks riigikohtusse, kes peab hindama, kas põhiseaduskomisjonis toimus muudatusettepanekute menetlemisel rikkumine.

"Kas muudatusettepanekuid sai esitada? Vastus on, et jah. Kas neid on saanud tutvustada? Ühed ütlevad, et jah, aga teised ütlevad, et see polnud aus mäng ning iga ettepanekut peab saama eraldi tutvustada. Aga on erinev asi, kas neid küsimusi on kümmekond, 30 või 100. Aga kui on juba 9300 ja selle sees küsimused, "kas Eesti peab minema Venemaa koosseisu?", "kas Eestis peaks kehtima rubla?" või et "kas Eesti peaks lahkuma Euroopa Liidust?", siis pole need enam muudatusettepanekud abieluteemalisele rahvahääletusele."

Ratas ütles, et see on puhas obstruktsioon, mis on samuti opositsiooni õigus, kuid samamoodi on demokraatias enamusel õigus otsustada ja asjad lõppmenetlusse viia.

"Ja kolmas küsimus on muudatusettepanekute kokkusidumine. Jah, see pole hea praktika, aga seda on ka varem tehtud. Mäletan seda ajast, kui olin ise opositsioonis."

Ratas lisas, et abielureferendumi temaatika kerkis üles selle tõttu, et EKRE soovis koalitsioonilepet tehes kooseluseadust tühistada, kuid Keskerakond oli sellele vastu.

"Keskerakond oli vastu kooseluseaduse tühistamisele, see oli meie põhimõte. Aga Keskerakonna tugev enamus näeb, et abielu peab olema mehe ja naise vahel. Kuid mida päev edasi, seda enam On ka keskerakonnas liikmeid ja toetajaid, et abielu mudeli laiendamine peab ka Eesti ühiskonnas toimuma. /.../ Ma ei arva, et tänases riigikogus on selleks enamus, aga lähiaastatel see võimalus tekib," sõnas Ratas.