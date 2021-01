Toom: peaministriparteina Keskerakond kindlasti ei jätka

Kõige tõenäolisem uus valitsuskoalitsioon pärast peaminister Jüri Ratase tagasiastumist oleks kolmikliit Reformierakonna, Isamaa ja sotsiaaldemokraatide vahel, ütles Keskerakonna juhatuse liige Yana Toom. Ta ei välistanud siiski ka Keskerakonna ühinemist uue valitsusliiduga, kuid rõhutas, et kindlasti mitte peaministriparteina.

"Öösel sellist otsust ei teinud," ütles Toom kolmapäeva hommikul ETV+ saates "Kofe +" vastuseks küsimusele, kuidas erakond uue valitsuse loomisel osaleb. Järgmise koalitsiooni moodustamisel on võimalikud mitmed variandid, kõige tõnäolisem siiski kolmikliit Reformierakonna, Isamaa ja sotsiaaldemokraatide osalusel, rääkis Toom. "Aga on ka teised variandid võimalikud," lisas ta.

Küsimusele, kas Keskerakond läheb opositsiooni, vastas Toom, et erakond on selleks valmis, kuid samas ka selleks, et minna koalitsiooni. "Aga loomulikult mitte peaministriparteina," rõhutas Toom.

Keskerakonna, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonnna ja Isamaa koalitsioon lagunes kolmapäeva varahommikul, kui peaminister Ratas teatas oma tagasiastumisest ning viis sellekohase avalduse president Kersti Kaljulaidile. Tagasiastumise põhjuseks said korruptsioonisüüdistused Keskerakonnale ja selle peasekretärile Mihhail Korbile.