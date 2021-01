Ratas: olen otsustanud jätkata riigikogu saadikuna

Tagasiastunud peaminister Jüri Ratas ütles ETV saates "Esimene stuudio", et sõltumata sellest, kas Keskerakond on osa uuest valitsuskoalitsioonist, jätkab tema tööd riigikogu saadikuna.

Ratas sõnas, et tal oli vaja võtta poliitiline vastutus ning see, et ta tegi seda juba uurimise kahtlustusfaasis, on Eestis esmakordne. "Mulle on tõesti olnud oluline see, et Keskerakond saab oma rahaasjad korda ja ma jätkuvalt arvan, et oleme õigel teel," sõnas Ratas.

Tema hinnangul ei olnud kaitsepolitsei ja prokuratuuri uurimise ajastamisel mitte midagi pistmist süvariigi mõistega. Ratas lisas, et usaldab täielikult õiguskaitseorganeid ning ei kahtle nende otsustes.

Ta selgitas, et kogu rahvahääletuse teema üle arutlemine riigikogus näitab seda, et kooseluseaduse rakendusaktid tuleks vastu võtta.

Uus koalitsioon tuleb võimalikult kiiresti moodustada

Ratas selgitas, et Keskerakond on valmis jätkama koalitsioonis, kuid samaväärselt ollakse valmis olema ka opositsioonis.

Kui ööl vastu kolmapäeva toimus Toompeal Keskerakonna nõupidamine, siis selle ajal käis Ratas koos Mailis Repsiga vahepeal omaette rääkimas. Ratas selgitas, et käidi arutamas poliitilist hetkeolukorda.

"Eks me arutasime poliitilist olukorda ja seda missugused on need poliitilised järgmised võimalused uue koalitsiooni moodustamisel," selgitas Keskerakonna esimees.

Ratas täpsustas, et oli öösel ühenduses nii EKRE kui ka Isamaa esimehega ning andis neile oma tagasiastumisotsusest teada. Ta ütles, et koalitsioon on olnud oma töös efektiivne ja tõhus ning pidanud tegelema suuresti nii tervishoiu- kui ka majanduskriisiga.

"Kas iga nädal on olnud ka poliitiline kriis, seda mitte, aga kindlasti on olnud seda liiga palju, liiga sageli," kommenteeris Ratas küsimust poliitkriiside teemal.

Ta lisas, et koalitsiooni lagunemine oli kõikidele koalitsioonipartneritele halb üllatus. Uus koalitsioon tuleks Ratase sõnul moodustada aga partnerite vahel, kes soovivad näha Eesti arengut.

"Ma arvan see on hetkel suuresti võimalus, et Eesti liigub edasi kahe erakonna koalitsiooniga," sõnas ta ja lisas, et midagi kindlat praegu veel öelda ei saa.

Ratas ütles, et on väga oluline, et uus koalitsioon saaks kiiresti ametisse, sest majanduskriis ja tervishoiukriis kestavad siiani. "Kaja Kallas ei ole olnud peaminister, aga ma arvan, et need eeldused on tal olemas," lisas poliitik.

Viimase nelja aastaga on Eesti edasi liikunud

Ratas sõnas, et tal on olnud suur au olla Eesti peaminister. Ta lisas, et tema valitsemisajal on paljud eestlased kodumaale tagasi pöördunud ning riik on arenenud.

ERJK eelnõu kohta ütles Ratas, et oli soov erakondade rahastamisele anda laiem ülevaade ja tugevam kvaliteet.

"Ei ole saladus, kui kunagi loodi ERJK, siis oli ka küsimus, et kas seda ei võiks teha riigikontroll," lisas ta.

Ta selgitas, et töö riigikogu liikmena ei ole kuidagi vähem tähtsam kui peaministri töö. "Mõnikord tuleb astuda üks samm tagasi, et teha kaks sammu edasi," lisas Ratas.