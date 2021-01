Haapsalu rehabilitatsioonikeskus sai annetuste eest tegevusraja

Tegevusrada tähendab väga lihtsalt öeldes, et haigla koridorides, fuajees ja mujal on üles seatud mängulised atraktsioonid, mis aitavad harjutada nii füüsilisi kui ka vaimseid oskusi väljaspool teraapiatunde. Näiteks saab spetsiaalse stendi peal proovida kätt ukselukkude, riivide ja lülitite kasutamisel, treenida trepile seatud rajal korraga nii liikumist kui ka numbrite tundmist ja teha veel palju muud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Selleks, et igapäevaelus hakkama saada, mis on taastusravi ja rehabilitatsiooni kõige suurem eesmärk, on kõiki neid tegevusi tarvis. Neurorehabilitatsioonis või aju taastumisel on veel tähtis, et see keskkond, kus me saaksime olla ja võimalused, mida see meile pakub, oleksid mitmekesised ehk et ajul oleks huvitav, et ta ei väsiks ära või et tal ei hakkaks igav. Selles on suur sisuline iva," selgitas rehabilitatsioonikeskuse juht Kadri Englas.

Lapsevanema vaatest on eriti vahva, et mudilased teevad atraktsioonide meelitusel harjutusi ilma, et saaksid aru, et tegelikult on see jätkuks teraapiatundidele.

"Just praegusel talvisel ja pimedal ajal, kui õhtul nii palju välja ei saa, siis ongi väga hea ja vahva siin tegevust leida neile ka väljaspool treeningaegasid," ütles Soile Moorats.

Heategevusliku teatejooksu kampaania on toetanud Haapsalu neuroloogilist rehabilitatsioonikeskust alates 2006. aastast.