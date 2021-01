Memento Mare: Estonia huku uurimine võiks julgustada seni vaikinuid

Memento Mare loodab, et Estonia huku uurimine julgustab välja tulema tunnistajaid, kes seni rääkinud pole. Eesti juhitav ning Rootsi ja Soomega koostöös plaanitav sukeldumine on võimalik siis, kui põhjanaabrid on muutnud oma seadusi. See võiks toimuda suveks. Juba praegu käivad sukeldumisettevõtted pinda sondeerimas.

Soome ja Rootsi peaks suveks oma seaduste muutmisega ühele poole saama, nii et vrakile sukeldumine oleks lubatud. Juhtriigi roll Estonia uurimisel tähendab Eestile, et iga vale otsusega kaasneb vastutus ja hukkunute omaste nagu ka kogu ühiskonna ootused on kõrged, vahendas "Aktuaalne kaamera".



"Küsimus on ikkagi saada vastuseid juba 26 aastat vastamata küsimustele, milleks praegu tekkis nii faktiline foon kui ühiskondlikus suhtumises hea foon. Inimesed, kes ei ole siiani suud lahti teinud, oleks nüüd valmis mingite faktidega seda pilti täiendama," lausus Memento Mare juht Raivo Hellerma.



Riigisekretär Taimar Peterkop, et uurimine aitaks paika panna järgmised sammud.

"Lähme vaatame, mis seal täpselt toimub. Siis antakse sellele hinnang teadlaste poolt ja ohutusjuurdluskeskuste poolt. Selle järel otsustatakse järgmised sammud, kas on vaja täiendavalt kedagi uurida ja inimeste vastutuselevõtmise küsimused," sõnas Peterkop.

Suve lõpuks selgub, kas juriidilised eeldused sukeldumiseks on olemas, ütles ohutusjuurdluse keskuse juht Jens Haug. Juba on sukeldumisettevõtted pöördunud kõigi kolme riigi keskuste poole, kuid tööde tegija selgub hanke tulemusel.

"See tähendab ka suhteliselt palju diplomaatiat. Ja ka suhteliselt harjumatut formaati, kuna räägime rahvusvahelisest uurimisest, hankest, kus ilmselt tulevad ka välispakkujad. Kuidas erinevate protsessi poolte nägemused langeksid kokku. Kuidas teha valik firmade vahel, et kõik oleks rahul," rääkis Haug.