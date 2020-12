Poola president Andrzej Duda ütles kolmapäeval, et Euroopa Liit tuli sammukese võrra lähemale, et vältida Varssavi ja Budapesti vetot ühenduse eelarvekavale ja koroonataastepaketile.

"Euroopa Liidu eelarve ja tingimuste mehhanismi kohta on olemas esialgse kokkuleppe kavand," ütles Duda Prahas ajakirjanikele pärast kohtumist Tšehhi Vabariigi presidendi Miloš Zemaniga.

Poola valitsuse anonüümne ametnik ütles juba varem kolmapäeval Reutersile, et Poola ja Ungari on nõustunud Euroopa Liidu eesistuja Saksamaa ettepanekuga, mis peaks lõpetama kahe riigi tekitatud ummiku EL-i eelarve ja majanduse taaskäivitamisrahastu heakskiitmisel.

"Meil on esialgne kokkulepe," ütles Poola valitsusallikas Varssavist. Tema sõnu kinnitas ka üks Euroopa Liidu diplomaat Brüsselis.

Üks diplomaat ütles Brüsselis Reutersile, et Saksamaa on eesistujana kutsunud kolmapäeva õhtuks kokku liikmesriikide esindajad, et arutada EL-i eelarve küsimust. Uus kokkulepe nõuab ka niinimetatud netomaksjate nõusolekut, kelle hulgas on olnud üks häälekamaid Holland.

Poola ja Ungari on blokeerinud Euroopa Liidu 1,1 triljoni euro suuruse seitsmeaastase eelarve (MFF) ning majanduse taaskäivitamise 750-miljardise fondi heakskiitmist, kuna need on seotud õigusriigi nõuetest kinnipidamise klausliga. Mõlemal riigil on Euroopa Liiduga pooleli mitu vaidlust õigusriigi teemadel.

Kokkulepet loodetakse enne neljapäeval algavat Euroopa Ülemkogu, kus oodatakse liikmesriikide valitsusjuhtidelt eelarve lõplikku heakskiitmist.