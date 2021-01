Borrell kohtub 5. veebruaril Moskvas Spiridonovka tänaval Venemaa välisministri Sergei Lavroviga. Mõne kilomeetri kaugusel hoitakse Matroskaja Tišina vanglas Aleksei Navalnõid, teatas EuObserver.

"See on hea moment minna, et kohtuda Venemaa ametivõimudega ja nendega rääkida. Ma ei jaga arvamust, et kui asjad lähevad halvaks, siis te ei räägi. Vastupidi," ütles Borrell Brüsselis ajakirjanikele.

"Mul oleks väga hea meel näha Navalnõit, kui venelased seda lubavad," lisas Borrell.

Kaheksa Euroopa Liidu riiki, sealhulgas Taani, Itaalia, Holland ja Poola on väitnud, et seoses Navalnõi vangistamisega tuleks kaaluda Venemaale sanktsioonide kehtestamist.

Borrell esialgu välistas Venemaale sanktsioonide kehtestamist.

"Kindlat kuupäeva ega ajakava pole paigas, mida Euroopa Ülemkogu sanktsioonide osas teeb. See sõltub sellest, mis juhtub," ütles Borrell.

Venemaa Euroopa Liidu suursaadiku Vladimir Tšižovi sõnul on selline reis hilinenud.

"Poliitiline dialoog on vajalik, arvestades praegust poliitilist olukorda Venemaa ja Euroopa Liidu suhetes ning me peame rääkima rohkem omavahel, mitte üksteisest," teatas Tšižov.

Suurte teemadena loetles Tšižov Lääne-Balkani riike, Lähis-Ida, Põhja-Aafrikat, Iraania tuumarelvi ja sõda Lõuna-Kaukaasias.

Navalnõi-meelsed protestid Venemaal olid viimase kümne aasta suurimad.

"Kreml kardab, et muutused on õhus. Navalnõi sümboliseerib muutust, mida inimesed tahavad. Peame tema kinnipidamisele otsustavalt reageerima," ütles Leedu välisminister Gabrielius Landsbergis.

Euroopa Liit on Moskvat kutsunud üles vabastama Navalnõid ja 3500 inimest, kes eelmisel laupäeval Navalnõi-meelsetel meeleavaldustel arreteeriti.

Navalnõi on ise kutsunud lääneriike üles külmutama Putini peamiste toetajate varasid.