Diplomaatiliste allikate teatel sõidab Borrell veebruari algul Moskvasse, et avaldada Kremlile survet seoses Aleksei Navalnõi vahistamisega, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Välisministrid kaalusid uute sanktsioonide kehtestamist Moskva vastu, kuid ühe diplomaadi sõnul otsustati, et karistusmeetmete rakendamine oleks enneaegne.

Allikate sõnul ootab Brüssel sanktsioonidega Navalnõi kohtuistungini 2. veebruaril, et näha, kas Kreml saadab ta pikemaks ajaks trellide taha.

Eesti välisminister Urmas Reinsalu märkis aga, et sanktsioonid jäävad lauale ja Eesti kavatseb seda teemat kindlasti tõstatada.

"See teema laualt ära ei kuku. Ja kui me mõtleme ka sellele, kui palju võttis aega Valgevene ametiisikute sanktsioneerimine, siis ma usun, et see teema võtab ka mingi aja. Kindlasti ma rõhutasin seda, et plaanitav kõrge esindaja visiit Moskvasse, et sellel peavad olema ka eeltingimused, muu hulgas näiteks nõudmine, et kokku saada Navalnõiga. See peab ka näitama, et see ei ole mitte mingi suhete arendamine sellest Navalnõi vahistamise kontekstist vabana," rääkis Reinsalu.

Saksamaa välisminister Heiko Maas ütles, et Navalnõi vahistamise puhul tegi Saksamaa valitsus selgeks, et ei tolereeri seda ja nõudis tema vabastamist.

"Sama nõudmine kehtib ka nende kohta, kelle julgeolekujõud

nädalavahetusel toimunud protestidel vahistas. Venemaa põhiseadus annab igaühele Venemaal õiguse väljendada oma arvamust ja osaleda demonstratsioonidel ja see peab olema võimalik," sõnas Maas.

Venemaa president Vladimir Putin nimetas nädalavahetusel toimunud proteste illegaalseks ja ohtlikuks.



Venemaa riigipea sõnul ei tohiks keegi kasutada illegaalset tegevust oma poliitiliste eesmärkide saavutamiseks. Tema hinnangul ei tohiks alaealised lapsed protestidel osaleda.

Samal ajal kutsus Aleksei Navalnõi liitlane Leonid Volkov inimesi uuesti meelt avaldama, seekord pühapäeval, 31. jaanuaril.

President Putin eitas, et Navalnõi ligi kahetunnises filmis näidatud loss kuulub talle või tema perekonnale. Ta ütles, et pole tervet filmi näinud ja nimetas seda igavaks ajupesuks.

"Ma ei ole näinud seda filmi, sest mul lihtsalt pole aega sellist infot vaadata, kuid vaatasin läbi mõned videoklipid, mille abid edastasid. Seega saan vastata teie küsimusele. Minu või minu lähedaste varana näidatu ei ole mulle kuulunud. Mitte kunagi," ütles Putin.