Norstati küsitlus: Reformierakonna toetus tõusis üle 35 protsendi

Koroonakriisi tuules jätkub valitsuse juhtpartei Reformierakonna populaarsuse kasv, partei on kogunud nüüd juba enam kui 35-protsendise toetuse. EKRE on selja taha jätnud eelmise peaministripartei Keskerakonna.

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud Norstat Eesti küsitluse viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 35,5 protsenti, Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda (EKRE) 19,8 protsenti ja Keskerakonda 17,7 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Reformierakonna toetus on liikunud tõusvas trendis kaheksa nädalat järjest ning ületas esmakordselt pärast 2019. aasta detsembrit 35 protsendi piiri. Keskerakonna toetus langes nädalaga 1,3 protsendi võrra ning on nüüd madalaimal tasemel alates 2019. aasta algusest, kui Norstati reitinguid avaldama hakati. EKRE toetus on kõrgeimal tasemel alates 2019. aasta algusest.

Esikolmikule järgnevad Eesti 200 12 protsendiga, Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) 6,4 protsendiga ning Isamaa 5,3 protsendiga. Eesti 200 toetus on langenud nüüd üheksandat nädalat järjest ning alates 2019. aasta algusest pole ühegi erakonna toetus nii pikalt languses olnud. Sellele eelnes tänavuse aasta alguseni kestnud 10 nädala pikkune tõus, mis oli samuti pikim alates 2019. aasta algusest.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 53,2 protsenti ja opositsioonierakondi 31,5 protsenti.

Teadur Martin Mölderi sõnu on sel nädalal võimalik näha samade trendide jätkumist, mis on kestnud alates Jüri Ratase valitsuse lagunemisest ja Kaja Kallase valitsuse ametisse astumisest ning kohati isegi kauem. Reformierakonna toetus on jätkuvalt tõusuteel, samas kui Keskerakonna toetus on püsivas languses. Selle tulemusena on oma toetust jätkuvalt jõudsalt kasvatav EKRE praegu juba üpriski selgelt teine kõige eelistatum erakond.

"Reformierakonna toetuse kasvu veduriks on ennekõike nende suurenenud toetus naissoost valijate hulgas ehk Kaja efekt, samas kui meeste hulgas on nende toetus palju madalam ja toetuse kasv palju tagasihoidlikum. See omakorda tähendab seda, et meessoost valijate hulgas näeme jätkuvalt olukorda, kus Reformierakond ja EKRE võistlevad omavahel kõige populaarsema erakonna koha pärast. Ning kuna just meeste hulgas on EKRE toetuse kasv olnud viimasel ajal palju märgatavam, siis ei ole ebarealistlik olukord, kus peagi näeme, et vähemalt meessoost valijate hulgas on EKRE kõige eelistatum erakond," ütles Mölder.

Kui vaadata toetuste muutusi konkreetsetes valijagruppides, siis on Mölderi sõnul näha, et võimuvahetus Toompeal on pannud ka erakondade reitingud uutes suundades liikuma.

"Paljud nendest trendidest või trendide muutustest on alles välja joonistumas, seega jõuame pikemalt nendel peatuda lähitulevikus, kui nad ka suuremat kinnitust on leidnud," lisas Möder.

Tulemuste presenteerimisel on MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele. See tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest ning statistiline viga on +/- 1,55 protsenti. Sellisel kujul erakondade toetusprotsentide arvutamine tasandab üksikutes küsitlustes esinevad kõikumised, mis tulevad nii suuremast statistilisest veast kui lühiajalise mõjuga sündmustest.

Uuringufirma Norstat korraldas küsitlused ajavahemikus 9.02-15.02, 16.02-22.02, 23.02-1.03 ja 2.03-8.03 ning neis vastas kokku 4000 18-aastast ja vanemat Eesti kodanikku. Valimi võimalikult esindusliku jagunemise eesmärgil teostati küsitlused kombineeritud meetodil – telefoniküsitluses ning veebiküsitluses. Valimi andmed on tulemuste esinduslikkuse tagamiseks kaalutud vastavaks valimisõiguslike kodanike proportsionaalsele jaotusele peamiste sotsiaaldemograafiliste tunnuste alusel.

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut jaanuaris 2016 asutatud mõttekoda, mis uurib ja analüüsib Eesti ühiskonnas toimuvaid sotsiaalseid protsesse.