Pollardi sõnul on "väga rahustavaid tõendeid, et verehüübe juhud ei ole Suurbritannias kasvanud".

Suurbritannias on AstraZeneca koroonavaktsiini süstitud Euroopa riikide seas kõige rohkem.

"On ülioluline, et ei tekiks probleemi, et inimesi ei vaktsineerita. on tähtis, et valitseks tasakaal hiigelsuure ja teadaoleva Covidist lähtuva ohu ning vaktsineerimisega seotud riski vahel. Astra/Zenecat puudutavad ohuteated on kaugel andmetest, mida meie oleme regulaatoritelt saanud," ütles Pollard BBC raadiole.

Viimastena peatasid Oxford/AstraZeneca vaktsiini kasutamise ettevaatusabinõuna pühapäeval Iirimaa ja Holland, vaktsiini kasutamine on peatatud ka Taanis, Norras ja Islandil.

AstraZeneca teatas pühapäeval, et pärast 17 miljoni kaitsesüsti tulemuse analüüsimist ei leitud ühtki tõendit, et kaitsesüst oleks trombiohtu suurendanud. Farmaatsiafirma teatas, et 15 süvaveeni tromboosi ja 22 kopsuemboolia juhtu vaktsineeritute seas on "palju madalam näit kui on oodatav elanikkonna seas keskmiselt".