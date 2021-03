Narva linnapea Katri Raik kinnitab, et kavatseb minna kohalikele valimistele koostöös Keskerakonnaga, kuid milline see koostöö välja hakkab nägema, selle üle käivad praegu läbirääkimised.

"Jutt käib Keskerakonna lipu all valimistele minekust ja mõnevõrra ebatavalisest lahendusest, kus sellel samal plakatil oleks ka "Meie Narva" väike märk. Kuidas see täpselt saab olema ja kas see saab olema, see selgub järgmistes diskussioonides ja aruteludes. Mina kaldun selle otsuse poole, minna selles kogumis valimistele. Miks? Sellepärast, et ma tahan töötada Narva heaks ja ma arvan, et praegu on Narva heaks võimalik töötada ühe suure erakonna toel ja selleks erakonnaks Narvas on Keskerakond. Kui te küsite, kas ma astun Keskerakonda, siis minu vastus on selge "ei"!"

Katri Raik tunnistas, et ta pooldab Keskerakonnaga ühise valimisnimekirja moodustamist, kuid "Meie Narva" fraktsioonis selle suhtes üksmeelt ei ole.

"Ma loodan, et lähinädalatel või lähikuul saabub selgus, kas fraktsioonile "Meie Narvale" meeldib selline lahendus või ei meeldi. Kas kõik tulevad sellega kaasa, tuleb osa kaasa, kas keegi ei tule kaasa, siis kõik selgub. Minu meelest oleks praegu poliitiline enesetapp mul linnapeana öelda, et ma ei ole Keskerakonnaga valmis koostööks, kui me oleme tulnud koalitsioonilepinguga võimule."

Narva volikogu esimehe, keskerakondlase Tatjana Stolfati sõnul peab "Meie Narva" otsustama, kuidas valimistele minna, kas koos Keskerakonnaga või omapäi, kuid linnapea kandideerimine Keskerakonna nimekirjas ei peaks kedagi üllatama.

"Arutasime Raiki kandidatuuri veel mullu novembris, et ta läheb kõigi eelduste kohaselt valimistele meiega ühes nimekirjas. Tavaliselt linnajuhid lähevadki valimistele ühtse nimekirjana, seepärast minu hinnangul mingit saladust ja üllatust selles pole."

Narva volikogus on praegu kaalukamaks poliitiliseks jõuks keskerakondlased, kellel on 14 kohta 31-st. "Meie Narval" on seitse kohta. Ülejäänud 10 volikogu liiget, on peale "Kodulinn Narva" fraktsiooni lagunemist omapäi.