Pentus-Rosimannus: Tallinnal tuleb suurhaigla jaoks lisaraha ise leida

Praeguseks on selge, et Euroopa Komisjon ei kavatse taasterahastust eraldada Tallinna haigla rajamiseks 380 miljonit eurot, mida Eesti soovis, vaid vähem. Pentus-Rosimannuse sõnul on peamiseks põhjuseks haigla rajamise ajakava, mis ei tundu Brüsselile usutav.

Tallinna plaanide järgi peaks haiglakompleks valmima 2027. aastal.

"Esimesed tõrked võivad tulla juba väga suurte hangete läbiviimisega, mis võivad jääda venima. Euroopa Komisjonile tundub, et sellises ajakavas Tallinn püsida ei suudaks," lausus rahandusminister.

Pentus-Rosimannuse sõnul ei ole kavas hakata riigi enda rahaga Tallinna haigla rajamist toetama ning Tallinn peaks kaaluma kahte varianti.

"Tallinnal tuleb üle vaadata kogu haigla maht, kiiresti ja kriitilise pilguga. Teine võimalus on, et Tallinnal on pakkuda alternatiivne rahastamislahendus sellele osale, mida taastefondist pole võimalik rahastada. Kuivõrd tegu on olulise ja tulevikku suunatud projektiga, siis tasuks linnal kaaluda erasektori kaasamist. Need on esimesed sammud, mida Tallinn on minu teada juba või kohe-kohe astumas, sest ajakava on tihe," lausus Pentus-Rosimannus.

Riik ei kavatse haigla jaoks raha anda, sest tegu on linnale kuuluma hakkava haiglaga, ütles rahandusminister.

"Küllap on linnapeal (Mihhail Kõlvartil) valmis mõeldud ka plaan B. Euroopa Komisjonil küsimused on pikka aega teada ja linna projekti vedamine on ikka Tallinna käes. Omalt poolt oleme valmis meile esitatava uues, vähendatud ja täpsustatud mahus projektiga Euroopa Komisjoniga läbirääkimisi pidama. Jäme ots on aga Tallinna käes," lausus Pentus-Rosimannus.

Kui palju väheneb taasterahastust taotletud 380 miljoniga võrreldes lõplik suurhaigla ehituseks saadav summa, ei julgenud Pentus-Rosimannus praegu pakkuda.

Kõlvart ütles kolmapäeval ERR-ile, Eesti soovitud 380 miljonit eurot Euroopa taasterahastust Tallinna haigla ehituseks ei pruugi sellises mahus saada ning riik ja Tallinn peavad koos hakkama mõtlema, kas ja kui palju ollakse võimelised oma raha suurhaigla ehitamiseks juurde panema.

Tallinna haigla eeldatav kogumaksumus on 520 miljonit eurot. Sellest planeerimise, projekteerimise ja ehituse kavandatav maksumus on 450 miljonit eurot ning investeering seadmetesse 70 miljonit eurot.