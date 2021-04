Sinisalu: Toompea protestide taga ei maksa näha Kremli karvast kätt

Kapo peadirektor Arnold Sinisalu ütles pressikonverentsil, et praeguste peamiselt Toompeal toimunud protestide korraldajate seas ei paista Kremliga seotud isikuid.

"Ei maksa näha seal Venemaa karvast kätt. Seal on väga palju erinevaid inimesi. Inimesed avaldavad meelt, see on nende põhiseaduslik õigus," lausus Sinisalu kapo aastaraamatu tutvustamise pressikonverentsil.

Küll tõdes Sinisalu, et talle jääb kohati arusaamatuks, mille vastu täpselt protestitakse.

Sinisalu märkis, et meeleavaldustel on tuvastatud küll mõned Venemaaga seotud isikud, aga neid ei saa pidada meeleavalduste niiditõmbajateks.

"See kelle vastu me huvi tunneme, seda me kommenteerida ei saa," lisas ta.

Kapo büroojuht Harrys Puusepp täpsustas, et praegusel ajal on õigus meelt avaldada, aga tuleb piirangutest kinni pidada.

Tallinnas on juba peaaegu kaks nädalat peamiselt riigikogu ees avaldatud meelt nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse muutmise vastu, kuid ka koroonapiirangute ja vaktsineerimise vastu.