Tšehhi otsib taga Skripali kahtlusaluseid seoses 2014. aasta plahvatusega

Tšehhi politsei hinnangul võisid nad olla segatud laskemoonalao plahvatuse korraldamisse 2014. aastal, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Peaminister Andrej Babis teatas, et riigist saadetakse välja 18 vene diplomaati, kes tuvastati luurajatena ja keda seostatakse kaks inimelu nõudnud plahvatusega.

"Meie julgeolekuteenistuste uurimise käigus kogutud selgele tõendusmaterjalile tuginedes saan öelda, et on põhjendatud kahtlus Venemaa luureteenistuse GRU üksuse 29155 liikmete osalemine Vrbetices toimunud laskemoonalao plahvatuses 2014. aastal. See plahvatus põhjustas suure materiaalse kahju, tõsise ohu ja paljude kohalike elanike elude segaduse, kuid eelkõige kahe meie kodaniku hukkumise, kes olid süütud perekonnapead," sõnas Babis.

Suurbritannia avaldas Tšehhile toetust Venemaa luureteenistuste ohtlike ja pahaloomuliste operatsioonide paljastamisel. Briti välisministri Dominic Raabi sõnul näitab see Moskva käitumismudelit Salisburys toimunud Novitšoki rünnaku järel.