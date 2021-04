Vaktsineeritutel avanes võimalus luua QR-digitõend

Alates tänasest on COVID-19 vastu vaktsineeritud inimestel võimalik läbi patsiendiportaali luua endale ise tasuta võltsimiskindel vaktsineerimistõend, mis võimaldab edaspidi Euroopa Liidus turvalisemalt liikuda. Tõendit saab kasutada nii nutiseadmes kui ka väljaprinditud kujul, teatas Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK) reedel.

"Vaktsineerimist tõendava QR-koodiga on esmakordselt võimalik kinnitada, et seal olevad andmed pärinevad riiklikust andmekogust ja on usaldusväärsed," selgitas TEHIK-u tervisetalituse juhataja Tõnis Jaagus. "

Kui reedest alates saab digitõendi ainult vaktsineerimise kohta, siis juunis luuakse võimalus lisada samasse tõendisse ka kinnitatud info COVID-19 testitulemuste või läbipõdemise kohta.

Jaaguse sõnul saavad tõendi endale genereerida hetkel vaid vaktsineeritud inimesed – neile tekib patsiendiportaalis selleks eraldi nupp. "Pärast vaktsineerimist edastab tervishoiutöötaja tervise infosüsteemi immuniseerimise teatise, mille alusel saabki inimene endale selle tõendi genereerida," selgitas Jaagus.

Reede hommikult demonstreeris Jaagus "Terevisooni" otse-eetris, kuidas digitõendi genereerimine reaalselt toimub. Selleks tuleb pärast patsiendiportaali digilugu.ee sisse logimist klõpsata rohelisele nupule "COVID-19 tõendid". Seejärel siis avaneb COVID-19 tõendite vaade ja kui ühtegi tõendit loodud ei ole, tuleb klõpsata nupul "Alusta COVID-19 tõendi loomist".

Pärast lühikest ootamist avaneb vaade, mille alguses on lühike selgitus tõendi kohta, selle all on aga lünk, kuhu saab kirjutada oma e-maili aadressi, millele tõend saadetakse.

Vajutades nüüd nupule "Edasi" algab sertifikaadi genereerimine, selle valmimisel saab tõendi alla laadida.

Seda, mida inimene tõendiga edasi teeb, on inimese enda vaba valik - kas prindib selle välja või näitab nutitelefonist, sellel pole kontrollija jaoks vahet, sest tema jaoks on oluline loetav kood, mitte selle kandja, rääkis Jaagus.

Vaktsineerimistõend ei ole eeltingimuseks riiki sisenemisel, samuti ei garanteeri see inimesele vabastust eneseisolatsioonist. Reisides tuleb alati arvestada võimalike piirangutega sihtriigis, rõhutas TEHIK-u pressiesindaja.

Eesti vaktsineerimissertifikaadi tehnilise lahenduse valmimine võimaldab meil olla valmis Euroopa Rohelise digitõendi kasutuselevõtuks. Selle kasutuselevõtuga luuakse piiriülene raamistik vaktsineerimiste, testimise ja läbipõdemise tõendite väljastamiseks, verifitseerimiseks ja tunnustamiseks, et lihtsustada Euroopa Liidu sisest liikumist.

Digitõendi loomisel osalenud ettevõtte Guardtime tervisevaldkonna juhi Ain Aaviksoo sõnul on ettevõttel siiras rõõm tasuta toetada oma oskuste ning VaccineGuard platvormiga Eesti valitsust ja inimesi koroona epideemiast jagu saamisel ning panustada selliselt rahvusvahelisse digitaalsesse koostöösse.

"VaccineGuard'i sertifikaadi moodul on võimeline tagama vaktsiinide ja nendega seotud tõendite ehtsust kõikjal maailmas. Koostöö vaktsiinitootjate, rahvusvaheliste abiorganisatsioonide ja riikide valitsustega peaks viima üleilmse kindlustundeni, et võltsvaktsiinid ei jõua inimesteni. Ka vaktsineerimise efektiivsust ja kõrvaltoimeid saab selle platvormi suure täpsusega reaalajas monitoorida igas riigis, sõltumata nende praegusest infotehnoloogia taristust," ütles Aaviksoo pressiteate vahendusel. Lisaks Guardtime'le on vaktsineerimistõendi arendusse panustanud ka Nortal ja Industry62.

TEHIK-u esindaja sõnul võivad inimesed, kes ise digilugu.ee keskkonda kasutada ei saa, lasta tõendi genereerida enda määratud esindajal patsiendiportaalis, kes tema eest tohib toiminguid teha. Muid võimalusi, näiteks perearsti juures või mujal seda hetkel võimalik teha ei ole, tõdes Jaagus.

Küsimusele, kus sertifikaati kasutada saab, ütles Jaagus, et praegu saab sellega sama palju teha, kui varem paberil väljatrükkidega, mida aga ei olnud võimalik tõendada. "Ehk et kasutusjuhid on samad, mis on riigid, institutsioonid või asutused määranud. Veelkord: see ei muuda hetkel olemas olevat olukorda, vaid annab pigem juurde tõendusväärtuse, ehk seda on võimalik kontrollida, et tegu on õige asjaga," rõhutas Jaagus.

Digitõendit saab tehniliselt lugeda ükskõik kes, kelle on QR-koodi lugeja olemas, kust kood viib lingile, mis ütleb ja tõestab ära, et tegu on õige asjaga, märkis TEHIK-u esindaja.

See tähendab, et põhimõtteliselt saab korraldada ka üritusi, kuhu võib lubada ainult neid, kellel on QR-kood olemas, tõdes ta.

Jaagus ütles digitõendi toimimismehhanismi ERR-ile selgitades, et QR-koodi skaneerimisel avaneb veebilink, mis viib digilugu.ee asuvale ametlikule veebilehele, mis kas kinnitab või lükkab ümber esitatud andmete ehtsuse. QR-koodi lugemiseks ei ole vaja eriseadmeid, piisab tavalisest mobiiltelefonist milles on QR-koodi lugeja. Tõendi autentsuse kindlakstegemise ajal digilugu.ee aadressile sisselogitud ei pea olema.

Samuti ei ole tõendi QR-koodi lugemiseks vaja eraldi õigusi. See oleneb andmete omaniku enda tahtmisest ja vajadusest, kellele ta tõendi esitab - nagu see täna näiteks immuniseerimispassi paberväljatrükiga.

Teenus on kasutamiseks tasuta, rõhutas Jaagus.