Soome Koonderakonna fraktsioon osaleb EL-i taastepaketi hääletusel

Soome Koonderakonna parlamendirühma esimees Kai Mykkänen ütles neljapäeval, et fraktsiooni liikmed osalevad EL-i taastepaketi hääletusel.

Koonderakond otsustas neljapäeval parlamendirühma koosolekul oma suunda muuta. Eelmise nädala alguses teatas erakond, et jääb stiimulipaketi hääletusel erapooletuks. Mitmed erakonna liikmed lubasid siis taastepaketi vastu ikkagi hääletada.

Mykkänen ütles aga nejapäeval, et fraktsiooni liikmed valivad ise, kuidas nad hääletavad.

"Fraktsiooni enamus hääletab taastepaketi poolt. Mõned näevad selles vigasid ja hääletavad vastu," ütles Mykkänen.

Koonderakonna seisukoht on taastepaketi heakskiitmisel ülioluline.

Soome põhiseaduskomisjon otsustas eelmisel nädalal, et Euroopa stiimulipaketi heakskiitmiseks on vaja parlamendis kahekolmandikulist häälteenamust. Lihthäälteenamusest ei piisa. Seetõttu on vaja ka opositsiooni toetust.

EL-i 750 miljardi euro suurune taasterahastu lepiti kokku eelmise aasta juulis. Paketile peavad heakskiidu andma kõik liikmesriigid.

Euroopa Komisjonil ja liikmesriikidel puudub varuplaan, kui mõni liikmesriik taastepaketi tagasi lükkab.