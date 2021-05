Soome meedia: taasterahastu hääletus lükkub edasi

Soome meedia teatas et, kolmapäeval ei toimu parlamendis taasterahastu paketi hääletust. Põlissoomlased tahavad, et taasterahastu arutelu jätkuks ka kolmapäeval.

Soome parlament arutas terve teisipäeva õhtu taasterahastu heakskiitmist. Parlamendi arutelu kestis hiliste hommikutundideni.

Lõpuks parlamendi juhataja Anu Vehviläinen peatas arutelu. Mitmed Põlissoomlaste partei liikmed tahavad aga arutelu jätkata ka kolmapäeval. Põlissoomlased on opositsioonierakond.

"See tähendab, et taasterahastu hääletus ei toimu kolmapäeval kell 14.00. Arutelu ei lõppenud teisipäeval," teatas Põlissoomlaste parlamendisaadik Sebastian Tynkkynen.

Soome põhiseaduskomisjon otsustas aprilli lõpus, et Euroopa stiimulipaketi heakskiitmiseks on vaja parlamendis kahekolmandikulist häälteenamust. Lihthäälteenamusest ei piisa. Seetõttu on vaja ka opositsiooni toetust.

EL-i 750 miljardi euro suurune taasterahastu lepiti kokku eelmise aasta juulis. Paketile peavad heakskiidu andma kõik liikmesriigid.

Euroopa Komisjonil ja liikmesriikidel puudub varuplaan, kui mõni liikmesriik taastepaketi tagasi lükkab.