EL-i taasterahastus kõhklejaid on Soomes nii opositsioonis kui koalitsioonis

Soome jõudis sel nädalal korraks olla riik, kes võib põhja lasta kogu Euroopa Komisjoni taasterahastu loomise - parlamendi põhiseaduskomisjon nimelt otsustas, et rahastu toetuseks on Soome parlamendis vaja mitte lihthäälteenamust, vaid kaks kolmandikku häältest. Vajalik häälteenamus võib siiski kokku tulla.

Pärast Soome parlamendi põhiseaduskomisjoni otsust paistis juba korraks, et kõik on läbi ning taasterahastu jääb heaks kiitmata. Kuid siis otsustas opositsioonis olev paremtsentristlik Koonderakond, et kavatseb hääletusel erapooletuks jääda. Kuna erapooletud hääled tulemuse arvutamisel arvesse ei lähe, võib vajaliku häälteenamuse siiski kätte saada, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tõsi, osa koonderakondlastest oma partei otsusega leppida ei kavatse. "Kardan, et suur osa soomlastest taasterahastut ei toeta. Seega lammutaks selle loomine meie usku Euroopa Liitu," ütles parlamendi liige Janne Heikkinen.

Et asi oleks veel keerulisem, leidub mässumeelseid ka valitsuserakondadest.

"Kõige hullem selle kõige juures on, et me oleme andmas Euroopa Liidule

maksukogumisõiguse. Ja seda ei tohi juhtuda," ütles Keskpartei rahvasaadik Hannu Hoskonen.

Praeguse seisuga on Soome parlamendis toetust taasterahastu loomisele siiski kaheksa häält rohkem kui vajalikud kaks kolmandikku.