Keskerakond pääses Juhaste asjas kohtust

Prokuratuur süüdistab mõjuvõimuga kauplemise kokkuleppe sõlmimises kinnisvaraarendaja Martin Künnapit ja Keskerakonna lihtliiget Catalina Porrot. Süüdistuse kohaselt andis Künnap Porrole 20 000 eurot ja Keskerakonnale 50 000 eurot lubaduse eest saavutada Künnapi kinnisvaraarendusele soodne ehitusõigus.

Lisaks süüdistatakse Künnapit ja Jana-Helen Juhastet keelatud annetuse tegemises. Süüdistuse kohaselt annetas Künnap mullu jaanuaris Keskerakonnale 50 000 eurot, kuid seose varjamiseks tegi ülekande Juhaste abiga.

Keskerakond asjas süüdistust ei saa. "Süüdistust me ei esitanud sellel põhjusel, et Keskerakonna juhtliikmed selle annetuse vastuvõtmise hetkel vähemalt meile teadaolevalt selle annetuse keelatusest teadlikud ei olnud," rääkis juhtiv riigiprokurör Taavi Pern ERR-ile.

Perni sõnul pidi kokkuleppe kohaselt Porro mõjutama oma tuttavaid Tallinna linnavalitsuse liikmeid tegelema Künnapi ärihuvide edendamisega.

Perni sõnul esitati süüdistus Porrole väidetava mõjuvõimuga kauplemise eest. Seaduse järgi saab mõjuvõimuga kauplemise alla lugeda seda kui kellelgi on reaalne plaan kedagi mõjutada, aga ka seda, kui süüdistatav jätab mulje mõjuvõimu omamisest. Ehk kas Porrol reaalselt ka sellise olukorra saavutamine võimalik oli, pole teada.

"Süüdistuse kohaselt lubas Catalina Porro Martin Künnapile seda, et ta aitab läbi Keskerakonna liikmetest Tallinna linnavalitsuse liikmete edendada Künnapiga seotud äriühingute ärihuve," selgitas Pern.

Erakonnad peavad annetuste allikaid rohkem uurima

Perni märkis, et keelatud annetuse tegemisel ja mõjuvõimuga kauplemisel on suur oht nii ausale konkurentsile kui usaldusele avaliku võimu vastu.

Erakonnad peavad annetuste vastuvõtmisel mõtlema ka rahastajate võimalike motiivide peale. "Suurte annetuste puhul tuleb kontrollida raha päritolu ja eesmärki nii palju kui võimalik," ütles Pern.

Keskerakond ega erakonna juhtliikmed annetuse vastu võtmise eest kohtu alla ei lähe. "Selles asjas jäid kõige kahjulikumad tagajärjed saabumata, sest väidetava mõjuvõimuga kauples teisi erakonna liikmeid kaasamata selle lihtliige. Seetõttu ei esitatud kahtlustusi erakonna juhtliikmetele ega ka erakonnale endale," lisas prokurör.

Perni sõnul oleks erakond võinud selgusetu allikaga suure summa kohe allikale tagasi kanda, nagu erakonnaseadus ette näeb.

Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo juht Ats Kübarsepa sõnul tuvastas politsei annetatud raha tegeliku omaniku ja kontrollis, kui teadlik erakond on raha päritolust ja eesmärgist.

"Uurimise käigus tegime kindlaks, et annetuse tegija ja raha tegeliku omaniku avalikud selgitused olid eksitavad ning tegemist oli ebaseadusliku annetusega, millest asjaosalised pidid ka ise aru saama," lisas Kübarsepp.

Keelatud annetuse tegemise eest on seadusandja ette näinud rahalise karistuse, mõjuvõimuga kauplemise eest rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistuse.

Erakond kaalub Porro ja Juhaste välja heitmist

Keskerakonna peasekretäri Andri Hanimäe sõnul visatakse inimesed enamasti erakonnast välja peale kohtuotsust, siis kui inimese võimalused end kaitsta on ammendunud. Samas võib erakonnast välja heita ka need, kes on kahjustanud erakonna mainet.

"Ja ma arvan, et täna on küll selles küsimuses väga tugev kaalumiskoht nii piirkonnale kui erakonna juhatusele, et kas need inimesed saavad erakonnas ka jätkata," ütles Hanimägi.

Erakonna peasekretäri sõnul üritab erakond vabaneda kuvandist, justkui võiks Keskerakonna liikmete kaudu kokkuleppeid saavutada.

"Küsimus on pigem selles, et ka need inimesed, kes arvavad, et nad võiksid mingeid kahtlasi tehinguid teha kellegagi, kes väidab, et tal on mõjuvõimu, siis need inimesed võiksid enne mõelda kümme korda, kas see on realistlik, kas see on seaduslik ja siis teha oma otsused. Erakonnal on ca 15 000 liiget ja on paratamatu, et nende seas on neid, kes arvavad, et nad saavad kellelgi tõmmata naha üle kõrvade, võivad lubada midagi, mida nad tegelikult teostada ei saa," kirjeldas Hanimägi.

"Ma arvan, et nii Tallinn linnana kui Keskerakond on väga tugevalt teinud neid samme, et ei oleks mingisuguseid küsitavusi või et tuldaks arvamusega, et endale saab midagi osta või vahendada vms. Ma arvan, et täna on päris selge, et nii need asjad ei käi ja kui on mõned inimesed arvavad, et nii võib see käia, siis täna on see tulemus selge," ütles ta.

Hanimäe sõnul on erakond praeguseks oma annetuste kontrollimise mehhanismi täiendanud ning kui annetus on suurem kui 1000 eurot nädalas, võtab erakond annetajaga ühendust ja uurib raha päritolu ja annetuse motiivide kohta.