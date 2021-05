Politsei uurib Tapal Briti sõduri ja kaitseväelase vahelist konflikti

Tapa linna elanikud ütlevad, et see oli esimene taoline juhtum, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Juhtunu pealtnägija poolt Virumaa Teatajale saadetud videos on Briti sõjaväepolitsei näoli asfaldile surunud erariietes mehe ja üritab eemale lohistada vastu puiklevat naist.

Hiljem liitub rüselusega veel erariietes mehi ja üks naine, kes üritab asfaldile surutule appi minna.

Kõrvalasuvas kohvikus tol päeval töötanud ettekandja ütles "Aktuaalsele kaamerale", et neli eestlast - üks mees ja kolm naist olid mõni tund midagi tähistanud kohvikuesisel terrassil. Suheldi ka samas seal aega viitvate Briti sõduritega.

Siis eestlased ja britid lahkusid, ettekandja aga suhtles kohale saabunud Briti sõjaväepolitseinikega, kes käivad regulaarselt linnas patrullimas ja oma sõdureid kontrollimas.

Üks briti sõdureist kutsuski politseinikke appi lahutama eemal tekkinud tüli.

Kohviku perenaine rääkis, et tavaliselt käituvad sõdurid viisakalt, kuigi pärast terrasside avamist on nad muutunud lärmakamaks. Kui ei taheta üheksa ajal ära minna, kutsub personal kohale Briti sõjaväe politsei, kes on kohvikusse jätnud oma kontakti.

Mida arvavad tapalased liitlassõduritest? "Nad on jube viisakad inimesed. Ma ei tea - meie inimesed ei ole nii viisakad. Tänan-palun ette, nad on väga viisakad inimesed," ütles Tapal tegutsev taksojuht.



Kohalik elanik Keimo ütles, et eks sõnelusi ikka juhtub. "Kaks korda eelmine nädalavahetus. Ühe korra oli lihtsalt tõuklemine ja teist korda siis, nagu olete näinud seda videot," rääkis Keimo.

Niina ütles, et tema suhtub välismaa sõduritesse normaalselt, aga nad peavad end hästi ülal pidama. "Tihti on nad tänaval purjus ega käitu viisakalt. Nad käratsevad, käituvad nii, nagu nad oleks linnas ainukesed. Ei hooli naistest, lastest ega vanuritest - käituvad ebaväärikalt," lausus Niina.

Tapa gümnaasiumi staadionil käivad liitlassõdurid vallaga kokkuleppel palli mängimas ja kergejõustikku tegemas. Järgivad reegleid ning ajagraafikut, aeg-ajalt tuleb meelde tuletada, et kooli territooriumil ei suitsetata.

Tapa Gümnaasiumi direktor Elmu Koppelmaa ütles, et midagi äärmuslikku ta näinud ei ole.

"Selliseid äärmuslikke asju, mida ma täna hommikul nägin, seda mina ei ole näinud ja mina seda mingil juhul ei tolereeri ja õigeks ei pea, et nii käituvad meie liitlassõdurid," sõnas Koppelmaa.

Tapa vallavanem Riho Tell ütleb, et sõduritele linna tulemise keelamine toimiks kindlasti, kuid see pole tema ega linlaste soov.

"Lahendus on see, et me püüaksime 1. brigaadi juhtkonna ja liitlaste juhtkonnaga selgeks teha selle, et vastavas kultuuriruumis tuleb käituda, nagu siin tavaks on," sõnas Tell.

Eesti politsei kiirreageerijad jõudsid sündmuspaigale, kui olukord oli juba lahendatud ja kohal olid lisaks brittidele ka Eesti sõjaväepolitsei.

Rüseluses osalenud Eesti kaitseväelane on teinud politseile avalduse, politsei alustas kriminaalmenetlust.

Tavalisel lahendavadki liitlassõduritega tekkivaid olukordi Tapa linnas Briti sõjaväepolitseinikud, kes asuvad Tapa linnakus - lähemal kui võib sel hetkel viibida eesti politseipatrull.

Seda võimaldab Põhja-Atlandi lepingu riikide omavahelisi kokkuleppeid sätestava artikli VII punkt 10.

NATO lahingugrupi ülem Eestis kolonel Dean Cunningham teatas kirjalikult, et kaebusi sõdurite käitumise üle võetakse väga tõsiselt ja tehakse koostööd Eesti ametivõimudega. Tapa linnas toimunut uuritakse.