Narva aiandusühistud loodavad linnavõimult kevadise uputuse vastu abi

Iga nelja-viie aasta tagant korduva uputuse põhjus on lumerikas talv ja kevadised vihmasajud, mis soisetele aladele rajatud suvilad konnatiikideks muudavad, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Sellest on kahju, et alles jõudsime istutada ja nüüd on tomatid kasvuhoones vee all. /.../ Pumpame vett üle tee kraavi ja ikka on kõik vett täis," rääkis Jelena Rogatšova.

Lisaks pumpadele võetakse liigveega võitlemiseks appi isegi ämbrid.

"Vaat nõnda, käsitsi, pole midagi parata. Oleksid kraavid puhastatud, kuid seal metsa all on kõik prahti täis," ütles Vladimir Ivanov.

Kuivenduskraave on Kudruküla aiandusühistutes terve rägastik. Mõnes neist vesi voolab, mõnes seisab. Aiapidajad on üritanud kraave omal käel puhastada, kuid suurt abi sellest pole.

"Seda peab tegema geodeesiaplaani järgi. Kui me kusagilt labidaga kahmame, kuid ühes kohas on vesi kõrgemal, teises kohas madalamal, ega see veel korralikku maaparandust ei tähenda," selgitas aiandusühistute liidu Peeterristi Suvilad esimees Inna Metljajeva.

Narva linnavõim lubab aiapidajatele appi tulla, kuid kiiret lahendust ei pakuta.

"Me kõik upume, kuna drenaažisüsteem ei tule meid tabanud suure veehulgaga toime. Meie ettepanek on viia vesi veidi teise sängi, et suunata ta otse jõkke. Kuidas see õnnestub, seda peavad asjatundjad ütlema," rääkis volikogu ühistute komisjoni esimees Viktor Šemarin.

Narva lähistel asub umbes 6000 suvilat, millest valdav enamik kannatab sel kevadel liigvee all.