Belavia ainsad sihtkohad Euroopa Liidus on neljapäeval Tallinn ja Larnaca

Euroopa Liidu liidrid kutsusid esmaspäeval vastusena Ryanairi lennuki maanduma sundimisele ja selle pealt opositsiooniaktivisti kinnivõtmisele Minskis kehtestama Valgevene suhtes täiendavad sanktsioonid, muuhulgas piirama ka lennuühendusi selle riigiga. Kui Valgevene naaberriigid Leedu, Läti ja Poola on väidetavalt keelanud ka Belavia lennud üle oma õhuruumi, siis Eesti on seni viivitanud oma otsuste vastuvõtmisega.

Valitsuse aeglast reaktsiooni kritiseerisid neljapäeval endised välisministrid Urmas Paet (Reformierakond) ja Urmas Reinsalu (Isamaa).

"Mäletame, kui kirglikult keelas eelmisel aastal Eesti majandusminister (Taavi Aas, kes on Keskerakonna liikmena koalitsioonis Reformierakonnaga - toim.) kõikvõimalikke lende ja ühendusi Tallinnast teistesse EL-is asuvatesse sihtpunktidesse," kirjutas Paet, kes viitas pisut enne kella kümmet Tallinnas maandunud Belavia lennule.

"Vajalik oleks selgitus, miks Eesti ei hooli aga nüüd isegi Euroopa Ülemkogu esmaspäevasest põhimõttelisest otsusest, rääkimata sellest, et mõistetaks [Aleksandr] Lukašenko režiimi poolt teostatud riikliku terrorismiakti tõsidust," märkis Paet.

"Tegemist on Valgevene riikliku lennufirmaga Belavia, mis on vägagi Lukašenko lähikonnas ja mille reisijate nimekirju vaatab põhjalikult läbi Valgevene KGB. Valgevene õhuruumist saab praegu jõuga alla tuua iga lennuki, nagu pühapäeval nägime, ja vahistada režiimi soovil reisijaid, kes on lennukis, mis kasutavad Valgevene õhuruumi," lisas Paet.

Valitsust kritiseeris ka riigikogu opositsioonisaadik Reinsalu: "Euroopa Ülemkogu pani esmaspäeval suunisena paika, et Euroopa õhuruum sulgeda Valgevene lennukitele. Hämmastav, et Eesti valitsus keeldub seda otsust täitmast."

Tema sõnul on see "signaal argusest ja otsustamatusest, mis kahjustab otseselt Eesti mainet teiste samameelsete Euroopa riikide seas ning vähendab meie välispoliitilist tõsiseltvõetavust isegi Balti riikide seas."

"Eelmise valitsuse ajal kehtestasid Balti riigid esimestena sanktsioonid Lukašenkole, nüüd löndime sabas. Selles küsimuses paraku esindavad Eesti julgeolekuhuvisid paremini Leedu ja Läti valitsused, kui Eesti valitsus. Valitsus, ära karda Lukašenkot!" kirjutas Reinsalu sotsiaalmeedias.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium lubas oma selgitused Belavia lendude kohta anda keskpäeval.

Peaminister Kaja Kallas teatas neljapäeva ennelõunal Twitteris, et valitsus keelab Belavia lennud Eesti lennujaamadesse ja ametlik otsus selle kohta tuleb neljapäevase päeva jooksul. "Valgevene valitsus peab oma tegude eest vastutuse võtma," kirjutas Kallas.

