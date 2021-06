Ryanairi juhi hinnangul ei saa Valgevene lennukeeld kaua kesta

"See ei ole meie pikaajalistes huvides, ei lennunduse ega reisijate huvides," rääkis O'Leary Briti parlamendi transpordikomisjoni ees esinedes. Ta selgitas, et Ühendkuningriigi ja Aasia vahelised lennud peavad nüüd Valgevene ümber kaare tegema. "See on väga ohtlik, kui me hakkame politiseerima riikidest ülelennuõigusi," vahendas Raadio Vabadus / Vaba Euroopa veebiväljaanne O'Leary sõnu.

Valgevene võimud sundisid Ateenast Vilniusesse lennanud Ryanairi lennuki 23. mail Minskis maanduma, et saada sellelt kätte opositsiooniline ajakirjanik Raman Pratasevitš. Aktsioon pälvis demokraatlike riikide kriitika ning Euroopa Liidu riigid soovitasid oma lennuettevõtetel vältida Valgevenest kui ebaturvalisest territooriumist ülelendamist. Samuti keelati Valgevene riiklikul lennukompaniil Belavia EL-i õhuruumi sisenemine.

O'Leary nõustus, et pommiähvarduse ettekäändel lennuki maanduma sundimine oli rahvusvaheliste lennundusreeglite selge rikkumine, kuid tema sõnul ei ole lennukeelu pikaaegne hoidmine põhjendatav.

Temaga nõustus Briti tsiviillennunduseameti tegevjuht Richard Moriarty, kes ütles parlamendikomisjonis, et näeb vajadust naasta tsiviillennunduse ülelennu protokolli järgimise juurde.

Juhtumit uuriva Rahvusvahelise Tsiviillnnunduse Organisatsiooni (ICAO) raportit toimunust on oodata lähinädalatel.