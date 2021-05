Venemaa ei lubanud Moskvasse lennukeid, mis vältisid Valgevene õhuruumi

Lennufirma Austrian Airlines tühistas neljapäeval Viini-Moskva lennu, sest Vene võimud ei olnud nõus muutma lennuki marsruuti nii, et see ei läbiks Valgevene õhuruumi.

Lennufirma on Euroopa lennuohutusameti (EASA) soovitusel peatanud lennud läbi Valgevene õhuruumi, sestap olnuks vaja muuta Viini-Moskva lennu marsruuti.

"Lennuteede muutuse peavad heaks kiitma ametivõimud. Vene võimud ei andud meile luba," ütles Austrian Airlines.

Austria transpordiministeerium kinnitas lennu tühistamist.

Vene transpordiministeerium ei soovinud juhtunut kommenteerida.

U.S.News vahendas, et Vene võimud blokeerisid kolmapäeval samal põhjusel ka Air France`i lennu Pariisist Moskvasse. Air France kinnitas väljaandele, et et nad olid sunnitud lennu tühistama ning tühistamine oli seotud venelaste keeldumisega marsruudist, mis oleks vältinud Valgevene õhuruumi.

Valgevene sundis pühapäeval Ryanairi Ateena-Vilniuse lennuki Minskis maanduma, et võtta kinni pardal olnud opositsiooniaktivist.

Vastuseks otsustasid Euroopa Liidu liidrid keelata Valgevene lennufirmadel Euroopa õhuruumi siseneda ja soovitasid EL-i lennukompaniidel Valgevene õhuruumi vältida.

Austrian Airlines on Saksa Lufthansa tütarettevõte. Lufthansa kinnitas, et nende lennukid praegu Valgevene õhuruumis ei lenda, kuid lennud Moskvasse ja Peterburi jätkuvad.