Eesti väliskaubandus on jõudnud juba kriisieelsele tasemele

Kaubavahetuse kasvu mõjutas nii eelmise aasta aprilli madal võrdlusbaas kui ka mineraalsete toodete, elektriseadmete ja transpordivahendite ekspordi ning impordi suurenemine, näitab statistika. Mineraalsete toodete ekspordi maht suurenes koguni 185 protsenti.

Eesti Panga andmetel kasvas väliskaubanduskäive juba teist kvartalit järjest, jõudes kriisieelse mahu juurde. Kusjuures kaubaeksport on muutunud järjest laiapõhjalisemaks.

"Selleks aastaks on ennustatud seda, et kaubaturumahud jõuavad tagasi 2019. aasta tasemetele. Me näeme aktiivsuse kasvu igal pool. Eesti eksport on olnud isegi natuke ees ja nüüd me näeme ka impordi pealt, et ettevõtted on saanud hakata kaubavarusid täiendama," lausus Eesti Panga ökonomist Mari Rell.

Kuid lisaks tugevale kaubaekspordile kasvas üle pika aja ka teenuste eksport. Seda hoidis eelmise aasta kriisi ajal üleval IKT teenuste eksport.

"Meil on teenused, nagu veoteenused ja reisiteenused, mis kriisis väga tugevalt kannatasid. Esimeses kvartalis nägime kaubaturu aktiveerumisega ka veoteenuste taastumist. Aga reisiteenuse poole peal on siiski veel madalseis;" ütles Rell.

Eesti oli Slovakkia järel esimeses kvartalis kiirema kaubaekspordikasvuga riike Euroopas, ütles Luminori peaökonomist Tõnu Palm. Kusjuures väljaveo kasv ei sõltunud aprillis tema sõnul enam niipalju materjali hindade tõusust, vaid mahtude suurenemisest.

"Järgnevatel kuudel näitab Euroopa majandus tõsiselt tugevaid tulemusi. Me näeme, et ka teenuste ekspordi kindlustunne on paranemas, oodata on päikeselisi numberid Eesti ekspordis ka järgmine kuu," märkis Palm.

Kaubavahetuse suuremine näitab, et Eesti majandus kasvab tänavu tunduvalt paremini, kui esialgu prognoositi, ütles Palm.

"Kui teine kvartal tõesti tuleb selline hüpe tänu sellele madalale võrdlusbaasile, siis ka kolmas ja neljas kvartal näitavad seda, et siseturu nõudlus saab olema väga tugev tarbijate poole pealt ja samuti näeme kinnisvaraturul, et ehitus stardib," lausus Palm