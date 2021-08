Analüütik: Eesti majanduskriis jäi üürikeseks

Tööstusettevõtete toodangu maht tõusis juunis võrreldes eelmise aasta sama ajaga 11 protsenti, mis näitab, et Eesti majandus on kriisiga edukalt hakkama saanud. Majandusanalüütik Mihkel Nestori sõnul jäi Eesti majanduskriis võrreldes hulga teiste riikidega lühikeseks.

Tööstustoodang suurenes pea kõigis valdkondades. Kasvu vedas mäetööstus, energeetika ja töötlev tööstus, vahendas "Aktuaalne kaamera".

SEB majandusanalüütiku Mihkel Nestori sõnul on Eesti erandlik riik, sest ületab juba praegu majanduses kriisieelset taset, samuti on välismaine nõudlus praegu väga kõrge.

"Meil see kriis jäi ikkagi suhteliselt üürikeseks ja langus oli väga madal võrreldes paljude teiste riikidega. Selle poolest me paistame Euroopas silma ja sealhulgas ka tööstussektoris tegelikult," ütles Nestor.

Tööstustoodangu maht hakkas tõusma juba eelmise aasta teises pooles ning on sellest ajast saadik tugevat kasvu jätkanud. Peamine toodang läheb ekspordiks ja seda lausa 67 protsendi ulatuses.

Eesti Panga ökonomisti Rasmus Kattai sõnul väärib eelkõige tähelepanu Eesti töötleva tööstuse toodang.

"Töötleva tööstuse sees läks ennekõike hästi nii puittoodete tootmisel, metallitoodete tootmisel, elektriseadmete tootmisel, ka ehitusmaterjalide tööstusel," loetles Kattai.

Kuigi eelmist aastat võib tööstusettevõtete jaoks pidada raskeks languseaastaks, siis kõrvutades selle aasta tulemust ka kahe aasta taguse ajaga, on tootmise maht enamikus valdkondades samuti suurenenud.

"Palga kasvutempo, mis maksu- ja tolliameti andmetel on umbes seitse-kaheksa protsenti, näitab üsna selgelt, et ettevõtetel on soovi kasvada, on võimalusi kasvada, aga kust hakkab king pigistama, on taas töötajate nappus," tõdes Kattai.