Aprilli maksulaekumine kasvas aastaga 15 protsenti

Aprilli eest tasuti maksu- ja tolliametile 670,8 miljonit eurot maksutulu, mida on 14,9 protsenti rohkem kui eelmise aasta samal kuul. Aasta esimese nelja kuuga on eelarvest täidetud 32 protsenti.

Maksutulu kiire kasvu taga on eelkõige madal võrdlusbaas, mullu märtsis alguse saanud koroonaviiruse pandeemia põhjustas toona madalama maksulaekumise ja maksuvõla suurenemise, teatas rahandusministeerium.

Käibemaksu tasuti aasta esimese nelja kuuga 804 miljonit eurot, mis ületab nii 2020. aasta kui ka kriisieelse 2019. aasta taseme, vastavalt 19 ja 5,9 protsendiga.

Ettevõtete kogukäibe kasv kiirenes aprillis tugeva nõudluse toel 27 protsendini. Tegevusaladest panustas käibemaksu tasumise kasvu enim kaubandus ehk jae- ja hulgikaubandus ja mootorsõidukite müük.

Aktsiiside tasumine kasvas aprillis võrreldes eelmise aastaga 13,2 protsenti, kasvu vedas alkoholiaktsiisi tasumine.

Aasta esimese nelja kuuga kasvas alkoholiaktsiisi tasumine 3,1 protsenti. Piirangutest on enim mõjutatud kange alkoholi deklareerimine, mis aprillis aastavõrdluses suurenes, kuid on nelja kuu kokkuvõttes 4,9 protsenti mullusest madalam. Õlle deklareerimine on nelja kuu kokkuvõttes suurenenud 2,9 protsenti võrreldes aasta varasemaga.

Kütuseaktsiisi tasumine suurenes aprillis 16,9 protsenti, kasvu panustasid nii bensiin kui diisel, aga ka baastase oli madal, kuna eelmise aasta aprillis kehtis eriolukord, mis vähendas bensiini deklareerimist. Võrreldes eelmise aasta aprilliga suurenes mootorikütuste müük 24,1 protsenti ning nelja kuu kokkuvõttes on mootorikütuste müük kasvanud 12,7 protsenti. Kasvu veab eelkõige suurenenud diislikütuse müük.

Tööjõumakse mõjutab keskmise palga kasvu kiirenemine

Keskmise palga kasv kiirenes aprillis 8,9 protsendile, töökohtade arv vähenes aga 1,3 protsenti. See mõjutas ka palgafondi kasvu, mis kiirenes 7,3 protsendile, sektoritest vedasid palgafondi kasvu tervishoid ning info ja side.

Sotsiaalmaksu tasumine kasvas aprillis 11,7 protsenti võrreldes eelmise aastaga, kõrge kasvu peamiseks põhjuseks oli eelmise aasta koroonapiirangute tõttu madal baas.

Füüsilise isiku tulumaksu laekumist on viimastel kuudel mõjutanud tulumaksutagastused ja pensioniealised teisest pensionisambast lahkujad. Mai lõpu seisuga on tulumaksu tagastatud 203 miljonit ehk 18 miljonit eurot enam kui eelmisel aastal, kasv tuleneb eelkõige suuremast maksuvaba tulu nihkumisest käesolevasse aastasse.

Aprillis ulatus juriidilise isiku tulumaksu laekumine 40,9 miljoni euroni kasvades 18,2 protsenti ehk 6,3 miljonit eurot võrreldes eelmise aastaga. Kasv tulenes eelkõige erasektori jaotatud kasumilt tasutud tulumaksust. Tulumaks erisoodustustelt pöördus aastapikkusest langusest väikesele kasvule.

Nelja kuuga on juriidilise isiku tulumaksu laekumine kasvanud 1,6 protsenti võrreldes möödunud aastaga, sama ajaga on erasektori dividendid pankadeta kasvanud 12,4 protsenti.