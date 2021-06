Milrem Robotics tutvustas konsortsiumile mehitamata maismaasõidukeid

Milrem Robotics näitas esmakordselt kuue Euroopa riigi esindajatele mehitamata maismaasõidukeid. Eesti juhib seitsmest riigist moodustatud konsortsiumi, mis peab välja töötama mehitamata maismaasõiduki ühtse standardi, milleks on eraldatud 32 miljonit eurot.

Projektis osalevad lisaks Eestile Belgia, Hispaania, Läti, Prantsusmaa, Saksamaa ja Soome.

Milrem Roboticsi kaugjuhitav iseliikur kannab nime THeMIS. Tänasel esitlusel viis roomikmasin väljale Hollandi drooni, mis kaabli otsas õhku tõusis. Akuga ühendatud kaabel pikendab drooni tööaega.

Milremi arenduses töötavad eesti kaitseväelased, kes oma kogemusest kinnitavad, et THeMISt oleks saanud kasutada Afganistanis.

"Kuna Afganistani lahinguruum oli väga kanaliseeritud ja me ei saanud oma soomukeid kaasa võtta, siis kõik, mis sõdur seljas kanda suutis, oligi see, millega me lahingusse läksime. Niisugune masin isegi ilma relvasüsteemita annaks palju opereerimiskaugust juurde, opereerimisaega ja tulejõudu," rääkis Milrem Robotics teadus-arendusdirekotor Jüri Pajuste.

THeMIS näitas ka haavatu evakueerimise ja tehnika äraveo võimekust. Euroopa iseliikur peaks lõppvariandis olema mitte enam kaugjuhitav, vaid autonoomne. Kui droon on ala üle vaadanud, peaks iseliikur sihtpunkti üles leidma ilma sõduri abita.

"Me jõuame sinna, kus vajutatakse nupule ja masin ise teeb kogu selle sõitmise osa ära," sõnas Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse projektijuht Martin Jõesaar.

Hollandi kaitsevägi kasutab Milrem Roboticsi iseliikurit juba kolm aastat, nende robotüksuse ülem tuli aga vaatama ka kaugjuhitavat lahingumasina prototüüpi Type-X, mida Milrem näitas avalikkusele neljapäeval esimest korda.

20-50 millimeetrise kahuriga relvastatud kaugjuhitav masin on mõeldud soomusüksuste toetuseks. Selliseid masinaid töötab Euroopas välja neli-viis riiki, Eesti nende seas.

Et kaugjuhitavat soomukit lahinguväljal kasutada saaks, tuleb arendajatel veel tööd teha. "Tuleb töötada lahinguväljaväliste mõjurite kallal - näiteks side segajad, masina juhtimise turvalisus, et süsteem oleks lahingukõlbulik," rääkis Hollandi kaitseväe robot- ja autonoomsete süsteemide üksuse ülem kolonelleitnant Martijn Hädicke.

Relvastamata iseliikur ehk THeMIS peab kahe aasta jooksul läbima viis eksamit seitsme Euroopa partneri esindajate ees. Neljapäeval oli kasutusel juhtimissoomuk Saksamaalt, droonisüsteem Lätist ja Hollandist, viimane ise projektis ei osale.