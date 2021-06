G7 liidrid jõudsid kokkuleppele tegutsemises mitmes valdkonnas

Tegu oli ühenduse esimese silmast silma kohtumisega viimase kahe aasta jooksul.

Liidrid tahtsid näidata, et rahvusvaheline koostöö on taas võimalik pärast raputusi, mida põhjustasid koroonapandeemia ja eelmise USA presidendi Donald Trumpi ettearvamatus.

Samuti soovisid nad näidata, et G7 - Kanada, Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Jaapan, Suurbritannia ja USA - on parem sõber vaestele riikidele kui autoritaarsed rivaalid nagu Hiina.

USA president Joe Biden ütles, et Ühendriigid on maailma diplomaatias tagasi, mida näitas "erakordselt koostööaldis ja tõhus" G7 tippkohtumine, kus ta kutsus liitlasi üles ühinema Hiina ja Venemaa vastu.

Kohtumise võõrustaja, Briti peaminister Boris Johnson tõstis esile "fantastilist harmoonia taset" G7 liikmete seas.

Johnson ütles, et G7 demonstreerib demokraatia ja inimõiguste väärtust ülejäänud maailmale ning aitab "maailma kõige vaesemaid riike arendada end viisil, mis on puhas ja roheline ja kestlik".

"Ei piisa sellest, kui me puhkame meie loorberitel ja räägime, kui tähtsad need väärtused on," ütles Johnson ajakirjanikele pärast tippkohtumise lõppu korraldatud pressikonverentsil. "Küsimus ei ole meie väärtuste kehtestamises ülejäänud maailmale. See, mida me G7-na peame tegema, on näitama demokraatia ja vabaduse ja inimõiguste kasulikkust ülejäänud maailmale."

Kuigi G7 lubas annetada maailma vaesematele riikidele üks miljard doosi koroonavaktsiini, jääb see kaugele maha 11 miljardist annusest, mis on Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) sõnul vaja vähemalt 70 protsendi maailma elanike vaktsineerimiseks ning koroonapandeemia tõeliseks lõpetamiseks.

G7 riikide liidrid toetasid pühapäeval "õiglasema maksusüsteemi" loomist, mis näeb ette ettevõtete tulumaksu üleilmse miinimumi kehtestamise, et takistada maksudest hoidumist ja seista sellega vastu ebavõrdsusele.

G7 riigid heitsid pühapäeval Hiinale ette sunnitööd Xinjiangis (Uiguuri autonoomses piirkonnas) ja muid kuritarvitusi vähemuste suhtes, samuti demokraatiameelsete aktivistide tagakiusamist Hongkongis.

"Me edendame oma väärtusi, kutsudes muu hulgas Hiinat üles austama inimõigusi ja põhivabadusi, eriti seoses Xinjiangiga ning Hongkongi õiguste, vabaduste ja autonoomia kõrge tasemega", mida Hiina lubas 1997. aastal valitsemisõigust Suurbritannialt üle võttes, kinnitasid G7 juhid.

Maailma juhtivate tööstusriikide ühenduse G7 liidrid lubasid pühapäeval võtta Venemaa "vastutusele" küberrünnakute eest, nimetades seda "pakiliseks ja eskaleeruvaks ohuks".

G7 liidrid ütlesid kolmepäevase tippkohtumise lõpus vastu võetud ühisdokumendis, et võtavad vastutusele need, kes korraldavad lunavararünnakuid, väärkasutavad virtuaalset valuutat lunaraha pesemiseks ning sooritavad teisi küberkuritegusid.