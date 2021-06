Ratas: EKRE reitingu tõus pole püsiv

Sotsioloog Tõnis Stambergi sõnul on EKRE kogunud toetajaid juurde Keskerakonna arvelt, Keskerakonna esimehe Jüri Ratase hinnangul pole aga EKRE kõrge toetus püsiv, vaid see tuleneb vastandumisest valitsusele.

Neli kuud tagasi lahutas EKRE-t Reformierakonnast kaheksa protsendipunkti. Nüüd on vahe Reformierakonnaga vaid üks protsendipunkt. Samal ajal, kui Reformierakonna reiting on langenud, on EKRE oma tõusnud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Turu-uuringute AS-i sotsioloog Tõnis Stamberg ütles, et EKRE kuust kuusse kasvavale populaarsusele on kaasa aidanud Reformierakonna juhitava valitsuse valusad otsused, näiteks kärped.

"Ei ole midagi imestada, et Reformierakond, kes need otsused vastu võtab, saab kriitika osaliseks, samas kui EKRE kasutab absoluutselt iga võimalust ja iga kanalit selle jaoks ära, et oma rahulolematust demonstreerida," selgitas Stamberg.



EKRE esimehe Martin Helme sõnul on EKRE edu taga selged sõnumid, töö erakonnaga ja valitsuse otsuste mõju.

"Kui inimesed on pettunud Reformierakonna ja Keskerakonna poliitikas, siis nad ju hakkavad endalt küsima, kelle poolt siis olla. Ma arvan, et me oleme selgelt ennast kehtestanud opositsiooni juhtiva jõuna," ütles Helme.

Reformierakonna juhatuse liige Hanno Pevkur näeb EKRE tõusu taga seda, et teised kaks opositiooniparteid on EKRE-ga võrreldes nõrgad.

"Kui me vaatame ka parlamendi tööd, siis parlamendi töös sotsiaaldemokraadid ja Isamaa on jäänud natuke vaiksemaks ja EKRE räuskav, solvav stiil on loomulikult tähelepanu köitnud," kommenteeris ta.

Valitsusse kuuluva Keskerakonna populaarsus kahanes koos peaministrikoha kaotamisega jaanuaris, mil kukuti aasta lõpu esikohalt kolmandale. Kaotati muudki, näiteks toetust Ida-Virumaal, kus kandadele on astumas EKRE.

"Sõnumid, mis praegu valitsuse vahetuse kui ka muude poliitikatega, mis on koos Reformierakonnaga ellu viidud, on kindla sõnumi saatnud vene elanikkonnale, et neil ei ole enam Keskerakonna näol seljatagust," rääkis Stamberg.

Keskerakonna esimees Jüri Ratas meenutas, et Keskerakonnal on valitsuses mitu portfelli, mis on seotud Ida-Virumaa tööhõive küsimustega. Ta lisas, et Ida-Virumaa hoiakud selguvad kohalikel valimistel oktoobris.

"Kui Keskerakond juhtis seda koalitsiooni, siis EKRE reiting pigem oli langusfaasis. Selge on see, et EKRE reiting on teinud nüüd opositsioonis olles tõusu. Aga kas see on püsiv? Ma arvan, et see püsiv ei ole. See on vastuseis tänasele valitsusele," ütles Ratas.

Tema sõnul on valitsusel oma eesmärke ellu viies aega populaarsust kasvatada.