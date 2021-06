Reitingute erisaade: EKRE võtab Keskerakonna valijaid üle

"EKRE on võtmas üle sellise opositsioonilise erakonna rolli, mis oli Keskerakonnal pikalt opositsioonis olles," ütles Stamberg.

Ta lisas, et EKRE on võtmas järjest rohkem valijaid tsentrist ja see tähendab, et paljud Keskerakonna valijad lähevad EKRE taha.

Urmet Kook märkis, et EKRE on võtnud endale pärast opositsiooni minekut mõneti sarnase eliidi ja võimu vastase positsiooni, mis oli Keskerakonnal Edgar Savisaare juhtimise ajal.

"Paljud valijad vastanduvad võimule ega langeta valikuid parem- või vasakpoolsuse põhjal. Nad on lihtsalt umbusklikud võimu vastu. EKRE on selle enda kasuks pööranud ja need valijad oma püsitoetajatele lisaks saanud. Pluss ei saa unustada vene valijaid, kelle seas EKRE toetus samuti on kasvanud."

Lisaks tõi Kook välja, et opositsiooniparteidest on EKRE pildis selgelt näha. "Isamaa tegeleb iseendaga, sotsidest kuuleb väga vähe. Meeldib see või mitte, aga EKRE on tänases opositsioonis ainus jõud, keda on selgelt näha. Nad suutsid ka ABIS-e eelnõu ümber poleemika tekitada ja toimuva enda kasuks pöörata," lausus Kook.

Toomas Sildami hinnangul on nüüd huvitav jälgida, kuidas EKRE uued valijad reageerivad sellele, mis on viimastel päevadel riigikogus toimunud, kui käis näiteks peaminister Kaja Kallase umbusaldamise arutelu. "See retoorika, kuidas seda tehti läks üle võlli," sõnas Sildam.

Reformierakonna toetuse languse kohta ütles Stamberg, et Reformierakonna sõnum, et ministeeriumides tuleb kärpekäärid tööle panna, on jõudnud jõuliselt ühiskonda.

Temaga nõustus Sildam. "Eesti inimestele meeldib puhkpillimuusika. See kindlasti mõjutab," sõnas ta.

Stambergi sõnul ei ole Keskerakond pärast seda, kui Jüri Ratas teatas, et ei kandideeri presidendiks, eriti pildis olnud.

Urmet Kook arutles, et tagantjärele tark olles tegi Keskerakond rumalasti, kui nad varasema koalitsiooni koos Isamaa ja EKRE-ga ära lõpetasid. "Oleks olnud variant jätkata samas koalitsioonis, aga teise peaministriga. Siis ei oleks tekkinud EKRE-l võimalust nii tugevalt vastanduda Keskerakonnaga. Sellest valitsuse lagunemisest kaotas kõige rohkem Keskerakond, võtsid EKRE ja Reformierakond," leidis Kook.

Rääkides Isamaast, ütles Stamberg, et osad valijad on sealt liikunud EKRE taha ja osad asunud Eesti 200 toetama. Stambergi sõnul on Isamaa olnud nõrk, erakonna positsioonid on lagunenud ja valitsuses olles on tehtud liiga tugevaid kompromisse. "Isamaa võiks leida sisemise rahu. On jäänud mulje, et viimasel ajal nad ainult kemplevad," ütles Stamberg.

Sildam arvas aga, et mingit sisemist rahu ei saabu ja lõhed jäävad erakonda alles, olenemata sellest, kas Isamaa esimeheks saab Lavly Perling või Helir-Valdor Seeder.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna puhul viskasid saates osalejad õhku küsimuse, et mis neist üldse saab. Nad nentisid, et sotside puhul on raske leida tugevaid sõnumeid ja ettevõtmisi, mis ühiskonnas oleksid kõlapinda tekitanud. Sotside toetusele mõjub saates osalejate sõnul ka koos EKRE-ga opositsioonis olemine, mis takistab ühiseid algatusi.

Võrreldes maikuu küsitlusega vähenes juunis vahe kahe populaarsema erakonna vahel minimaalseks - Reformierakonda toetas 24 ja EKRE-t 23 protsenti valimisõiguslikest kodanikest, selgus ERR-i tellitud Turu-uuringute AS-i küsitlusest.